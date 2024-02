Primavera, tripletta di Sulejmani al Torino: chi è il giovane Flavio

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA SULEJMANI TORINO LAZIO - Flavio Sulejmani, giovane calciatore della Lazio Primavera, ha regalato ai presenti una prestazione super durante la semifinale di ritorno di TIM Cup contro il Torino. La tripletta dell'albanese permette ai biancocelesti di portare ai supplementare la contesa, ribaltando l'1-3 incassato all'andata. Ma chi è l'attaccante classe 2006? Andiamo a ripercorrere le tappe della sua ancor breve carriera.

Primavera TIM Cup, Sulejmani mattatore in Torino - Lazio: la sua storia

Flavio Sulejmani è un attaccante albanese che predilige il piede destro. Prelevato per un milione nella scorsa sessione estiva dal Perugia, ha saputo sin da subito inserirsi nei meccanismi della Lazio di Sanderra, trovando spazio sia in Youth League che in campionato. Mai come nella semifinale di ritorno di TIM Cup contro il Torino, però, si erano viste così nitidamente le sue capacità. La tripletta rifilata ai granata evidenzia tecnica, senso del gol, giusti movimenti offensivi. Tutto quello che serve per fare il salto tra i grandi.