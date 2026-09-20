Primavera, Punzi: “Tre traverse e tante occasioni, prestazione che ci soddisfa”

Il tecnico della Lazio Primavera, Francesco Punzi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club per parlare della sfida contro la Juventus terminata per 1-1.

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L’intervista di Punzi dopo Lazio Juventus Primavera

Punzi sulla partita

“Prestazione in crescendo, nel primo tempo la Juventus ha fatto molto meglio di noi e meritava sicuramente il vantaggio, sfiorando anche il doppio vantaggio. Nel secondo tempo è stato l’opposto se non di più: abbiamo pareggiato e poi prodotto tantissimo, siamo sodisfatti del secondo tempo pur sapendo di dover migliorare molto. Non possiamo però non fare i complimenti ai ragazzi per la grande forza avuta oggi contro una squadra che prestissimo penso risalirà la classifica per qualità e gioco. Complimenti anche al loro mister, ma anche a noi che siamo stati bravi e potevamo vincere. Andare via col rammarico in parte disturba ma fa anche capire la prestazione prodotta. Siamo a dieci punti in cinque partite, dobbiamo migliorare ma siamo soddisfatti. Abbiamo preso tre traverse, due su due bellissimi gesti tecnici. E abbiamo prodotto tante occasioni e tanti presupposti. La prestazione ci lascia soddisfatti, come i risultati che stiamo ottenendo”.

Sulla squadra

“Questa sosta ci aiuterà a recuperare qualcuno che è fuori, a recuperare energie e a migliorare la condizione di qualcuno che è arrivato un po’ in ritardo, poi ci sarà tutto il resto della stagione in cui ogni gara sarà una finale come fatto oggi, andando oltre le energie fisiche con tanti giocatori che hanno finito in riserva. Abbiamo centrocampisti con caratteristiche che ci permettono di fare bene duello e non possesso. Dopo trenta minuti abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista del sistema di gioco, Canali ha dato equilibrio e siamo stati bravi. Ma ciò che ha fatto la differenza è l’interpretazione dei calciatori: nel calcio va messa tutta la partita sulla bilancia e quindi va bene così. Abbiamo anche attaccanti che fanno dell’attacco alla profondità la loro arma migliore e cerchiamo di esaltarne le doti. Oggi hanno anche giocato tre 2009 dal primo minuto, è frutto di quanto fatto dalla società sul mercato e sulla crescita del vivaio”.

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