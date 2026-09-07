Punzi: “Partita destinata pareggio, dispiace per la sconfitta al 91′”

Al termine del primo stop in campionato per la Primavera della Lazio contro il Parma, mister Punzi ha commentato il match in un’intervista davanti ai microfoni ufficiali della squadra biancoceleste. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Pandev: “Ricordo ancora la doppietta all’Olimpico contro il Real Madrid”

Le parole di Punzi nell’intervista dopo la sconfitta della Lazio Primavera contro il Parma

“Sembrava una partita destinata al pareggio, poi nel calcio una gara non si può mai definire finita. Dispiace aver preso gol quando poco prima c’era un calcio d’angolo per noi ed eravamo tutti nell’area avversaria. Ma non è la prima volta che succede e non sarà l’ultima, bisogna essere bravi a mantenere calma ed equilibrio”.

Sulla partita

“Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario di valore. I nostri ragazzi hanno provato a ribattere colpo su colpo avendo anche qualche discreta occasione o presupposto per crearne. Anche i subentrati, e anche chi ha esordito come Landi, hanno fatto una buona partita. Sono soddisfatto di quanto visto in campo, l’amaro in bocca resta per la sconfitta a maggior ragione perdendo al 91’, ma non è la prima volta che accade e siamo vaccinati per questo. Facciamo i complimenti anche a loro, sono una squadra di qualità e ottima struttura, allenata molto bene. Nonostante la partita in un momento di stanca, hanno avuto la forza di trovare il gol in transizione”.

Sugli aspetti da migliorare

“Noi dobbiamo essere bravi a lavorare su quanto dobbiamo migliorare, a inizio campionato sono tante per tutti. Non ci eravamo esaltati prima, non ci deprimiamo ora. Conosciamo il nostro percorso e il nostro cammino, soprattutto l’obiettivo da raggiungere. Calma, tranquillità e andiamo avanti con grandissima fiducia nei ragazzi preparando la prossima partita a Cesena. Il Parma è partito forte: soprattutto quando si andava a ritmi bassi la loro struttura imponente poteva fare la differenza”.

Sull’episodio decisivo

“Noi siamo stati bravi, abbiamo mantenuto la calma e le distanze concedendo qualcosa naturalmente ma anche trovando qualcosina. Nel secondo tempo tranne il loro colpo di testa e il tiro di Avram non ci sono state particolari occasioni, la gara sembrava destinata al pareggio. Solo un episodio poteva sbloccarla, loro lo hanno trovato e gli facciamo i complimenti. Non ci dimentichiamo di farli anche ai nostri ragazzi per il percorso fatto, ora dobbiamo essere bravi a mettere tutto da parte e ripartire senza farci condizionare da un risultato sportivo”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP