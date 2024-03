Primavera, Sanderra: "Play-off, perché non provarci?"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SANDERRA PRIMAVERA LAZIO - "Siamo in lotta per i play-off, ci crediamo". Stefano Sanderra, allenatore della Primavera della Lazio, ha parlato in un'intervista a Tuttomercatoweb.com. Ecco, qui di seguito, le sue parole sull'andamento della stagione.

Primavera Lazio, le parole di Sanderra

"I ragazzi hanno fatto gruppo, e questo è un gruppo che ha un corpo e un’anima, e quindi sopperiscono a certe lacune con il carattere".

Gli obiettivi della Lazio Primavera

"Il primo era quello di fare una buona stagione. E adesso siamo addirittura in lotta per i playoff: i ragazzi a questo punto ci credono. Quindi, perché non provarci? Io vedo ragazzi che devono ancora completare un ciclo, un ciclo che non è solo tecnico-tattico e fisico, ma anche umano. Devono ancora maturare e diventare più uomini, poi possono essere pronti per le categorie che meritano".