Lazio Women, Connolly: “Momento difficile, contro l’Inter sarà dura”

Connolly si è espressa alla vigilia del big match della Lazio Women contro l’Inter ai microfoni ufficiali del club: ecco le sue parole.

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Le parole della giocatrice della Lazio Women Connolly alla vigilia del match contro l’Inter.

“Questo momento è difficile per noi perché questa nuova stagione è una nuova squadra, partire è stato difficile. Speravamo di prendere i tre punti a casa nostra una settimana fa, ma un punto è meglio di niente. Ogni giorno lavoriamo bene e andiamo avanti un passo alla volta.

L’Inter? È una squadra molto forte, ha molta esperienza ma per noi un’altra partita che ci permette di fare un passo avanti. Sarà difficile per noi perché è anche a casa loro, la prima partita per noi in Women’s Cup contro di loro è stata dura. Lavoriamo bene e anche domenica andremo forte contro di loro.

La prima vittoria è importante per noi, ma è difficile. Questo è il calcio, l’importante è andare avanti insieme anche quando i tre punti non arrivano. Quando arrivano è un buon momento. Compagne? Le nuove hanno portato energia e anche entusiasmo, che è molto importante. Sono forti e sono belle persone. Siamo molto unite”.

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