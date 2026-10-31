INTERVISTE
Lazio Women, Connolly: “Momento difficile, contro l’Inter sarà dura”
Connolly si è espressa alla vigilia del big match della Lazio Women contro l’Inter ai microfoni ufficiali del club: ecco le sue parole.
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Le parole della giocatrice della Lazio Women Connolly alla vigilia del match contro l’Inter.
“Questo momento è difficile per noi perché questa nuova stagione è una nuova squadra, partire è stato difficile. Speravamo di prendere i tre punti a casa nostra una settimana fa, ma un punto è meglio di niente. Ogni giorno lavoriamo bene e andiamo avanti un passo alla volta.
L’Inter? È una squadra molto forte, ha molta esperienza ma per noi un’altra partita che ci permette di fare un passo avanti. Sarà difficile per noi perché è anche a casa loro, la prima partita per noi in Women’s Cup contro di loro è stata dura. Lavoriamo bene e anche domenica andremo forte contro di loro.
La prima vittoria è importante per noi, ma è difficile. Questo è il calcio, l’importante è andare avanti insieme anche quando i tre punti non arrivano. Quando arrivano è un buon momento. Compagne? Le nuove hanno portato energia e anche entusiasmo, che è molto importante. Sono forti e sono belle persone. Siamo molto unite”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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