Eleonora Goldoni: "Sappiamo che la prima squadra maschile segue i nostri risultati"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ELEONORA GOLDONI LAZIO - Eleonora Goldoni ha rilasciato una lunga intervista a "Dimensione Calcio". La stella della Lazio Women ha parlato di tante cose. Tra queste anche il rapporto con i calciatori della prima squadra maschile. Ecco, qui di seguito, le sue parole.

Lazio, parla Eleonora Goldoni

"Sono andata nelle scuole assieme a Rovella. In queste occasioni abbiamo occasione di conoscerci anche con i calciatori della squadra maschile, ogni tanto ci incrociamo nel centro sportivo. Sono particolarmente curiosi, mi è capitato di parlare con loro e facevano una marea di domande. Non sanno come viviamo la giornata, tante volte fanno domande sul campionato e sull’organizzazione degli allenamenti. Qualche volta sono venuti a vedere le partite o comunque sappiamo che dalla foresteria di Formello seguono le gare dal maxi schermo".