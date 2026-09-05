Women, Grassadonia: “Curioso di scoprire cosa può dare la Lazio”

In un’intervista rilasciata sui canali ufficiali del club, Gianluca Grassadonia ha presentato la sfida che attende la sua Lazio Women contro l’Inter, in programma domani alle ore 15.00. L’ultima partita della fase a gironi della Serie A Women’s Cup sarà un banco di prova per le biancocelesti, che potranno misurarsi contro una delle prime forze del campionato.

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Le parole di Grassadonia nell’intervista della vigilia di Lazio Women – Inter

“La squadra ha lavorato bene in settimana. È stata una settimana dove abbiamo un po’ rivisto le cose fatte bene e meno bene della gara contro il Parma e ci siamo tuffati in questa preparazione della preparazione con l’Inter. Come sempre la squadra ha lavorato bene e quindi, questa qualificazione è nelle nostre mani. Dipenderà principalmente d anni, è un obiettivo importante e affrontiamo secondo me la squadra più avanti rispetto a tutte almeno per questa nuova stagione, perché ha fatto acquisti veramente importanti, e c’è la volontà e anche la curiosità di andarsela a giocare per vedere a che punto siamo”.

Sulle nerazzurre

“L’Inter è una squadra che ha grandissime potenzialità, soprattutto nel reparto avanzato ha tantissime scelte e grandissima qualità. È una squadra completa in tutti i reparti, hanno rinforzato – secondo me molto bene – con acquisti mirati la rosa alzando notevolmente la potenzialità. È una squadra che ha giocato anche in Europa, ha fatto amichevoli anche importanti e quindi affrontiamo una squadra top e c’è la curiosità di capire questa Lazio che potrà dare. Ogni giorno, ogni partita è una scoperta. Siamo curiosi di capire a che punto siamo”.

Su mister Sassarini

“Sassarini è un ottimo allenatore, ha lavorato bene col Napoli ed è stato preso dall’Inter. È stato valutato bene il suo lavoro, gli auguro il meglio tolta la partita di domenica. Si affrontano due squadre che hanno una precisa identità, chiaramente noi abbiamo cambiato tantissimo ma c’è la volontà di vedere la crescita di queste ragazze. Ce la giochiamo a viso aperto, ma con grande rispetto per una squadra costruita molto bene”.

Sull’importanza della giusta mentalità

“Dobbiamo metterci tanta volontà e tanta malizia, da un punto di vista tecnico l’Inter è tanto più avanti di noi. Ripeto: hanno giocatrici di un certo spessore, abituate a fare certe partite. Vengono da due partite per accesso alla Champions, ma ho detto alle ragazze che bisogna sempre andare con la mentalità giusta e saper soffrire al momento giusto. La personalità poi, quando si ha la palla. Giocarsi la partita senza paura, brave a leggere tatticamente quello che abbiamo preparato durante la settimana. Una squadra che anche se stanca ha la possibilità di mettere dentro gente dello stesso livello se non più forte, però ben venga l’importanza di queste partite. Si capirà la Lazio a che punto è”.

Sulla qualificazione alle semifinali

“Qualificazione? La prima cosa che ho detto a inizio settimana: non guardare chi gioca prima o dopo, ma giocarsi la partita. In questo momento abbiamo il coltello dalla parte del manico perché basta un risultato positivo e passeremo matematicamente, la squadra deve essere forte e basarsi solo sulle proprie forze e giocarsi il match. Ci vuole una grande prestazione”.

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