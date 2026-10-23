Lazio Women, Grassadonia: “Stiamo lavorando bene, bisogna crescere dal punto di vista della personalità”

L’allenatore della Lazio Women, Grassadonia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club nella quale ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sulle prossime sfide.

Leggi anche: Calisti: “Lazio piacevole sorpresa, manca solo un bomber vero”

L’intervista di Grassadonia sulla Laziowomen

Sulla sconfitta con la Ternana

“È la partita che ci aspettavamo su un campo impraticabile. La squadra caratterialmente è stata sempre dentro la gara, abbiamo fatto quello che dovevamo sulla fase di non possesso e potevamo fare di più. Bisogna continuare a crescere, ma siamo stati penalizzati dall’infortunio e poi si è giocato poco perché ci sono state continue perdite di tempo. Ci siamo ritrovati con questa sconfitta, sarebbe stato più giusto il pareggio. Ci rimbocchiamo le maniche, domenica si riparte col Como”.

Sulla prossima gara contro il Como

“Il Como è una squadra molto organizzata con giocatrici importanti dentro la rosa, ma ci siamo anche noi. Sappiamo che partita dobbiamo fare, chi affrontiamo ma ci teniamo a fare bene e a vincere questa prima partita di campionato. È una classifica corta, grande fiducia e si lavora bene. Si è lavorato bene come sempre, bisogna crescere dal punto di vista della personalità ma ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo. Il non aver battuto mai il Como Women al Fersini è uno stimolo? Ci teniamo tanto, ha una valenza anche maggiore”.

Sulle condizioni della squadra

“È rientrata a pieno regime Holmostrom e ha esordito anche a Terni, Portales e Camacho si stanno alternando con lavori differenziati e altri con il gruppo. Freeman è rientrata a disposizione, Mukasa ha una settimana in più di lavoro sulle spalle. Purtroppo ho i capelli bianchi e di queste situazioni ne ho vissute, idem il mio staff. Lavoriamo e sappiamo che corde toccare da un punto di vista mentale. La fortuna è lavorare con un gruppo consapevole e che crede in quello che fa. Sta facendo partite importanti da un punto di vista mentale, ho detto tempo fa che sarà un percorso diverso rispetto gli anni scorsi ma la squadra lavorerà e si tirerà fuori da queste situazioni”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP