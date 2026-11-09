LAZIO WOMEN
Grassadonia: “Meritavamo la vittoria, la squadra ha cuore”
L’intervista in zona mista dell’allenatore Gianluca Grassadonia al termine della sfida fra la Lazio Women e il Napoli, terminata con uno 0-0.
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L’intervista di Grassadonia su Lazio Women Napoli
Sul risultato
“È una squadra che ha cuore, che ha carattere, che va oltre le difficoltà. È chiaro che se avessimo fatto gol magari sarebbe stata una partita diversa, ci saremmo sbloccati. Però, insomma, non c’è nulla da rimproverare a questa squadra: chiaramente la vittoria sarebbe stata importante, perché avremmo accorciato la classifica, soprattutto per il morale. Ma è un gruppo che continuerà a lavorare, lavorerà sodo e i risultati arriveranno.”
Sul nodo dei gol e la crescita delle giovani
“Il calcio è così, l’importante è che la squadra crei e questa squadra ha sempre creato delle occasioni. Abbiamo preso due pali, uno con il Como e uno con l’Inter, e siamo arrivati a calciare tante volte. Ci serve quel pizzico di fortuna e dobbiamo continuare ad amalgamare giocatrici giovani che vengono da contesti diversi: vanno educate tatticamente e tecnicamente, devono capire i tempi di gioco. Oggi la vittoria l’avremmo meritata per impegno e volontà, ma si guarda avanti.”
Sulle infortunate
“Mukasa ha avuto un problema muscolare, penso debba stare ferma un mesetto e purtroppo non sarà più disponibile da qui alla fine. Oggi è toccato a Freeman, che si è comportata bene. Monnecchi si è fatta male nella partita col Como: l’abbiamo portata a Milano ma non era pronta, così come in questa settimana. Vediamo come starà nei prossimi giorni.”
Sulle prossime partite
“La squadra non è assolutamente demoralizzata e oggi le ragazze l’hanno dimostrato con il loro attaccamento ai colori. Sapevamo fin dall’inizio che questo percorso sarebbe stato diverso rispetto agli anni scorsi. Il campionato va avanti e non ci sono partite facili o difficili: adesso andiamo a Firenze per giocarcela a viso aperto, e così sarà fino alla fine.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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