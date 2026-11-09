Grassadonia: “Meritavamo la vittoria, la squadra ha cuore”

L’intervista in zona mista dell’allenatore Gianluca Grassadonia al termine della sfida fra la Lazio Women e il Napoli, terminata con uno 0-0.

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L’intervista di Grassadonia su Lazio Women Napoli

Sul risultato

“È una squadra che ha cuore, che ha carattere, che va oltre le difficoltà. È chiaro che se avessimo fatto gol magari sarebbe stata una partita diversa, ci saremmo sbloccati. Però, insomma, non c’è nulla da rimproverare a questa squadra: chiaramente la vittoria sarebbe stata importante, perché avremmo accorciato la classifica, soprattutto per il morale. Ma è un gruppo che continuerà a lavorare, lavorerà sodo e i risultati arriveranno.”

Sul nodo dei gol e la crescita delle giovani

“Il calcio è così, l’importante è che la squadra crei e questa squadra ha sempre creato delle occasioni. Abbiamo preso due pali, uno con il Como e uno con l’Inter, e siamo arrivati a calciare tante volte. Ci serve quel pizzico di fortuna e dobbiamo continuare ad amalgamare giocatrici giovani che vengono da contesti diversi: vanno educate tatticamente e tecnicamente, devono capire i tempi di gioco. Oggi la vittoria l’avremmo meritata per impegno e volontà, ma si guarda avanti.”

Sulle infortunate

“Mukasa ha avuto un problema muscolare, penso debba stare ferma un mesetto e purtroppo non sarà più disponibile da qui alla fine. Oggi è toccato a Freeman, che si è comportata bene. Monnecchi si è fatta male nella partita col Como: l’abbiamo portata a Milano ma non era pronta, così come in questa settimana. Vediamo come starà nei prossimi giorni.”

Sulle prossime partite

“La squadra non è assolutamente demoralizzata e oggi le ragazze l’hanno dimostrato con il loro attaccamento ai colori. Sapevamo fin dall’inizio che questo percorso sarebbe stato diverso rispetto agli anni scorsi. Il campionato va avanti e non ci sono partite facili o difficili: adesso andiamo a Firenze per giocarcela a viso aperto, e così sarà fino alla fine.”

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