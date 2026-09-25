Women, Grassadonia: “Vogliamo partire bene, il percorso è importante”

La Serie A Femminile è ai nastri di partenza e l’allenatore della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha presentato la partita che lo attende domani, alle ore 15.00, contro il Parma: ecco le sue parole in un’intervista concessa ai canali ufficiali del club biancoceleste.

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Le parole di Grassadonia nell’intervista su Lazio Women – Parma

“Finalmente parte il campionato, è una squadra che conosciamo. Molto organizzata, in Women’s Cup c’erano mancanze soprattutto nel reparto avanzato, ora in campionato sarà diverso. Verrà una buona squadra, noi vogliamo partire bene. È importante per dare fiducia a questo nuovo gruppo di lavoro”.

Sul percorso

“Questa è una squadra che ha bisogno di fare un percorso, affrontiamo una squadra di pari livello nostro. In Women’s Cup abbiamo fatto un discreto percorso, l’Inter è sicuramente – in questo momento – per profondità di rosa e qualità su un altro gradino, abbiamo affrontato la Fiorentina che ha personalità e grande motore. Questo percorso va avanti dal 20 di luglio, si sono inserite giocatrici che devono entrare nei meccanismi. Ma è importante che la Lazio parta bene, siamo in attesa di questa prima”.

Sul modo di giocare

“In virtù di questo nuovo ciclo abbiamo fatto tante prove in questo periodo. Abbiamo fatto le nostre valutazioni e domenica partiremo con un modulo chiaro, preciso e secco. Poi cambieremo qualcosa a campionato in corso, dobbiamo capire i vari meccanismi. Servirà pazienza e anche spirito, il campionato lo conosciamo già. Speriamo che questa squadra riesca con tutte a giocarsi la partita come fatto nella scorsa stagione”.

Sulle cento panchine alla guida della Lazio

“Cento panchine sono veramente tante, ringrazio la società e le calciatrici che sono state con me in questi anni. Non mi aspettavo questo percorso così lungo, nel calcio non c’è pazienza purtroppo. Gli allenatori non si aspettano, si vogliono i risultati subito. Sono poche le società che danno la possibilità agli allenatori di potersi esprimere e di capire che quando si inizia un percorso nuovo c’è bisogno di tempo. Mi reputo un fortunato per questo ed è un orgoglio essere l’allenatore nella Women’s Cup con più militanza. Da parte mia e delle mie ragazze c’è voglia di fare un campionato positivo e di toglierci grandi soddisfazioni. Mi responsabilizza sempre di più, vivo il mestiere con la rabbia giusta. Bisogna sempre avere la voglia di mettersi in discussione, la molla è quella. Le mie giocatrici, quelle più datate, mi conoscono di più. Ci saranno alti e bassi, ma l’importante è lavorare sempre con fiducia”.

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