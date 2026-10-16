Lazio Women, Grassadonia: “Siamo fiduciosi. È una Lazio operaia”

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Ternana, l’allenatore della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha presentato la partita in un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel: ecco le sue parole.

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Le parole di Grassadoni nell’intervista della vigilia di Ternana Lazio Women

“Stiamo lavorando sempre meglio, siamo una squadra con principi chiari, mentalità importante e voglia di sacrificarsi e di imparare. Siamo molto contenti, è vero che abbiamo raccolto solo un punto, ora sabato la terza giornata in un campo difficile ma ci stiamo preparando bene e siamo fiduciosi”.

Sul derby

“Derby? Prova importante, soprattutto il primo tempo. Consolini? Per lei era l’esordio, si è fatta trovare pronta e senza paura, ha annullato Piemonte e la dice tutta sulla sua gara, siamo contenti di lei e di tutte le altre”.

Sulla rosa e i recuperi delle infortunate

“È una Lazio diversa e più operaia: tutte corrono e si sacrificano con grande spirito di gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno. Stanno rientrando calciatrici e per noi è importante: abbiamo fatto due mesi contati anche per gli allenamenti. Adesso rientrerà Holmstrøm a Terni, è rientrata Sciabica, c’è Consolini, speriamo di recuperare tutte quanto prima. Sarà un campionato diverso rispetto agli altri anni, dobbiamo approcciare con personalità sapendo i nostri principi di gioco e i nostri valori”.

Su Ngueleu

“Ngueleu? Sta cercando di trovare una buona condizione fisica, non è facile entrare nei nostri meccanismi però sta spingendo bene e sta cercando di entrare in sintonia con le compagne e lo staff. Ci aspettiamo tanto da lei, siamo fiduciosi su lei come su tutte le altre”.

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