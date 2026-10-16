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INTERVISTE

Lazio Women, Grassadonia: “Siamo fiduciosi. È una Lazio operaia”

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4 ore ago

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Grassadonia intervista Ternana Lazio Women

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Ternana, l’allenatore della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, ha presentato la partita in un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel: ecco le sue parole.

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Le parole di Grassadoni nell’intervista della vigilia di Ternana Lazio Women

“Stiamo lavorando sempre meglio, siamo una squadra con principi chiari, mentalità importante e voglia di sacrificarsi e di imparare. Siamo molto contenti, è vero che abbiamo raccolto solo un punto, ora sabato la terza giornata in un campo difficile ma ci stiamo preparando bene e siamo fiduciosi”.

Sul derby

“Derby? Prova importante, soprattutto il primo tempo. Consolini? Per lei era l’esordio, si è fatta trovare pronta e senza paura, ha annullato Piemonte e la dice tutta sulla sua gara, siamo contenti di lei e di tutte le altre”.

Sulla rosa e i recuperi delle infortunate

“È una Lazio diversa e più operaia: tutte corrono e si sacrificano con grande spirito di gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno. Stanno rientrando calciatrici e per noi è importante: abbiamo fatto due mesi contati anche per gli allenamenti. Adesso rientrerà Holmstrøm a Terni, è rientrata Sciabica, c’è Consolini, speriamo di recuperare tutte quanto prima. Sarà un campionato diverso rispetto agli altri anni, dobbiamo approcciare con personalità sapendo i nostri principi di gioco e i nostri valori”.

Su Ngueleu

“Ngueleu? Sta cercando di trovare una buona condizione fisica, non è facile entrare nei nostri meccanismi però sta spingendo bene e sta cercando di entrare in sintonia con le compagne e lo staff. Ci aspettiamo tanto da lei, siamo fiduciosi su lei come su tutte le altre”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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