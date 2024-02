Lazio Women, Arezzo dominato: poker biancoceleste al Fersini

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN AREZZO - Alle ore 14:30 la Lazio Women è scesa in campo al Fersini per affrontare l'Arezzo nel match valido per la diciottesima giornata di Serie B femminile. Le ragazze di Gianluca Grassadonia hanno calato il poker, vincendo 4-0 grazie alle reti di Moraca, Colombo, Eriksen e Ferrandi. Prosegue il testa a testa con la Ternana. Le biancocelesti salgono a 47, appaiate in vetta alla classifica.

Serie B femminile, il tabellino di Lazio Women - Arezzo 4-0

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes (77' Falloni), Gothberg; Castiello (68' Adami), Eriksen (68' Ferrandi), Colombo (77' Kuenrath); Moraca (68' Palombi); Gomes, Popadinova.

A disposizione: Fierro, Varriale, Giuliano, Proietti.

Allenatore: Gianluca Grassadonia.

AREZZO FEMMINILE (3-5-2): Nardi; Tuteri, Blasoni, Fortunati; Imprezzabile, Asgeirsdottir, Cagnina, Licco, Lorieri; Diaz, Razzolini.

A disposizione: Holzer, Paganini, Minciotti, Gnisci, Carcassi, Toomey, Miotto.

Allenatore: Michalis Eracleous.

Marcatrici: 7' Moraca, 34' Colombo, 54' Eriksen, 80' Ferrandi.

Arbitro: Raffaele Gallo (sez. Castellamare di Stabia).

Assistenti: Mario Cammarota - Vincenzo Pone.