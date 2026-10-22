LAZIO WOMEN
Lazio Women, ufficiali i prossimi impegni della squadra di Grassadonia
La FIGC ha reso noto il calendario delle gare che vedranno la Lazio Women impegnata fra la settimana e la nona giornata di Serie A.
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Il calendario delle prossime giornate di Serie A della Lazio Women.
La Lazio Women è attesa dal match di domenica 25 ottobre alle ore 12:30 contro il Como. Una settimana dopo sfida alla stessa ora all’Inter. Il trittico si chiude con la gara dell’8 novembre contro il Napoli.
Gli impegni successivi vedranno le biancocelesti affrontare la Fiorentina in trasferta il 14 novembre, la Juventus al Fersini il 22 novembre, mentre nella nona giornata scontro con il Sassuolo, in programma il 13 dicembre.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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