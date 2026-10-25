LAZIO WOMEN
Lazio Women, pari a reti bianche contro il Como
Nella quarta giornata della Serie A Femminile, la Lazio Women non va oltre il pari contro il Como, restando quindi al terzultimo posto in classifica.
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La Lazio Women impatta sullo 0-0 contro il Como nella quarta giornata di Serie A.
In virtù di questo risultato la squadra di mister Grassadonia resta al terzultimo posto in classifica con 2 punti, il Como sale a 5 punti alle spalle di Milan e Ternana.
Il programma completo della quarta giornata di Serie A Femminile
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17′,35′ Stokic, 76′ Soffia
Napoli-Inter 0-0
Juventus-Roma 2-5
4′ e 45+4′ Giugliano (R), 10′ Pellegrino (R), 13′ Corelli (R), 54′ Redondo (J), 77′ Pavan (J), 89′ Bergamaschi (R)
Domenica 25 ottobre
Lazio-Como 0-0
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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