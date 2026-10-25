Connect with us

LAZIO WOMEN

Lazio Women, pari a reti bianche contro il Como

Published

3 ore ago

on

lazio women como quarta giornata

Nella quarta giornata della Serie A Femminile, la Lazio Women non va oltre il pari contro il Como, restando quindi al terzultimo posto in classifica.

LEGGI ANCHE: Rimonta Inter, i nerazzurri riacciuffano la Lazio in vetta

La Lazio Women impatta sullo 0-0 contro il Como nella quarta giornata di Serie A.

In virtù di questo risultato la squadra di mister Grassadonia resta al terzultimo posto in classifica con 2 punti, il Como sale a 5 punti alle spalle di Milan e Ternana.

Il programma completo della quarta giornata di Serie A Femminile

Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17′,35′ Stokic, 76′ Soffia
Napoli-Inter 0-0
Juventus-Roma 2-5
4′ e 45+4′ Giugliano (R), 10′ Pellegrino (R), 13′ Corelli (R), 54′ Redondo (J), 77′ Pavan (J), 89′ Bergamaschi (R)

Domenica 25 ottobre
Lazio-Como 0-0
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 22 8
2 Inter 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI