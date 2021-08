Lazio Women, ecco dove vedere la prima giornata di Serie A in Tv e streaming

- Advertisement -

LAZIO WOMEN SERIE A – Nella giornata di oggi riparte anche il calcio femminile. Nel massimo campionato troviamo anche la Lazio di Carolina Morace, che proverà a salvarsi senza patemi d’animo dopo la promozione ottenuta la scorsa stagione.

Dove seguire l’esordio della Lazio

Il primo impegno per le ragazze di Carolina Morace sarà in casa contro la Sampdoria, in programma alle ore 17:30. La partita verrà trasmessa solo ed esclusivamente su TIMVISION.