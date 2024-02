Lazio Women, Ferrandi: "Col Bologna sarà un’altra finale"

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO WOMEN FERRANDI INTERVISTA - La calciatrice della Lazio Women, Giulia Ferrandi, ha fatto il punto sul campionato delle biancocelesti e ripercorso passo dopo passo la sua carriera durante un'intervista.

Lazio Women, Ferrandi: "Punto tutto sull’entusiasmo"

Giulia Ferrandi ha dichiarato a B Woman su Be.Pi.Tv: "Con l'Arezzo dovevamo fare punteggio pieno perché la Ternana aveva pareggiato e non potevamo farci sfuggire l’opportunità di riagganciare la vetta. Abbiamo fatto un’ottima gara, risultato onesto. Per la classifica dovevamo essere più ciniche a discapito dell’Arezzo, 4 gol non sono tanti ma neanche pochi".

Sul match contro il Bologna

"Questa settimana ci è servita per rallentare mentalmente, il mister pretende tantissimo da ognuno di noi e quando c’è la sosta mentalmente siamo più libere. Da martedì saremo più concentrate perché col Bologna sarà un’altra finale. Dovremo essere brave a non fare passi falsi perché Ternana e Cesena non mollano mai".

Sulla consapevolezza di forza della Lazio

"Dal momento che ci si sentiva sicure abbiamo perso il campionato, quindi stiamo sempre sull’attenti. Siamo sicure del nostro lavoro, ma non sarà facile perché mancano ancora un sacco di partite. Sembra sempre non finisca mai. C’è ancora tantissimo da fare".

Sul Napoli

"Ho vinto il campionato lo scorso anno con il Napoli, a discapito della Lazio. Siamo sempre state a rincorsa anche col Cittadella che ha mollato nelle ultime partite, ma quando parti con un obiettivo che è quello di vincere ogni società ti mette i bastoni tra le ruote. Il blasone Lazio, fare un passo falso vuol dire tanto".

Su quale sia la chiave per i successi

"Io punto tutto sull’entusiasmo, penso che in una squadra possa fare la differenza. Lo scorso anno è mancato un po’ alla Lazio, anche per vicissitudini interne, mentre noi lo avevamo fino alla fine. Io un gruppo del genere non l’ho mai trovato da nessuna parte, quell’anno li è stato così. Il sorridere e il divertirsi è ciò che fa la differenza. Ho sempre giocato con squadre che puntavano a vincere il campionato, il fatto che parti con l’’obiettivo dichiarato c’è pressione perché non puoi perdere. Non stai tranquilla, ma hai esperienza per gestirla. Ci si prova".

Sul gestire la pressione

"Abbiamo cercato di staccare la spina a livello mentale dalle pressioni, abbiamo fatto più partitelle con molta intensità per restare sul pezzo, ma questa settimana non avendo la partita ce la godiamo. Poi da martedì si riparte".

Sul testa a testa con la Ternana

"Tendiamo a non guardare gli altri, non nascondo che domenica quando la Ternana ha pareggiato prima di andare a fare riscaldamento ci abbiamo guardato. Avevamo quella spinta in più".

Sulla ripresa mentale da un infortunio

"Il mio primo avevo vent’anni e mi è crollato il mondo addosso, rotto il crociato e c’è stato il vuoto. Ho perso la bussola e volevo smettere di giocare. Dodici anni fa gli stipendi del calcio femminile erano irrisori, volevo fare un’esperienza nel calcio a cinque. Nel secondo avevo 25 anni, ma l’ho presa meglio. Quest’altro stop mi ha portato a conoscere il mio compagno e quindi lo associo anche a una cosa bella".

Sul far combaciare vita sentimentale e professionale

"È un macello. Il fatto di vedersi poco non si lamenta mai, facciamo i salti mortali. Quando gioco a Bologna mi viene a vedere e mi porta a casa, di base siamo a Firenze, poi io torno a Roma il giorno dopo. È il mio primo grande sostenitore. Io tendo a gasarmi quando c’è qualcuno che mi viene a vedere, non posso fare brutta figura. È questione di orgoglio".

LE NOTIZIE SULLA LAZIO DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO: CLICCA QUI