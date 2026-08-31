LAZIO WOMEN
Lazio Women, altra vittoria: Parma battuto 2-0 al Fersini
Dopo il successo all’esordio contro il Napoli, la Lazio Women di Grassadonia concede il bis e supera anche il Parma. Le biancocelesti si impongono per 2-0 al Fersini, conquistando un’altra vittoria nel Gruppo A e confermando l’ottimo avvio nella fase a gironi.
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Seconda vittoria per la Lazio Women, battuto il Parma
La gara prende subito la direzione delle padrone di casa, che sbloccano il risultato con Goldoni: l’attaccante raccoglie l’assist di Visentin e firma la rete dell’1-0. Il Parma prova a reagire, ma la Lazio mantiene il controllo della partita e prima dell’intervallo trova anche il raddoppio. Al 41’, infatti, è Martìn a trovare la via del gol, sfruttando l’assist di Fördos e portando le biancocelesti sul 2-0. Nella ripresa Valenti prova a cambiare l’inerzia della sfida attraverso alcuni cambi, ma la Lazio si difende con ordine e non concede occasioni per riaprire la partita.
Per Grassadonia e le sue ragazze arriva così la seconda vittoria consecutiva dopo il 4-2 rifilato alla Napoli Women all’esordio. Un inizio di girone molto positivo, in attesa dell’ultimo appuntamento. Nel prossimo weekend, infatti, la Lazio Women sarà impegnata nella difficile trasferta contro l’Inter, sfida che chiuderà la fase a gironi del Gruppo A
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|2
|2
|Milan
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|2
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|6
|2
|4
|LAZIO
|6
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|Udinese
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|0
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|20
|Fiorentina
|0
|2
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