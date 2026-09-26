LAZIO WOMEN
Lazio Women | reti inviolate alla prima giornata, solo 0-0 col Parma
La Lazio Women di mister Grassadonia inizia oggi il proprio campionato pareggiando col Parma per 0-0 tra le mura amiche, ecco di seguito il tabellino della gara.
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Lazio Women 0-0 Parma: il tabellino
LAZIO WOMEN-PARMA 0-0
LAZIO (3-5-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Zanoli; Portales (dal 64′ Masu), Castiello (dal 74′ Le Mouël), Martin (dal 64′ Roddar), Goldoni, Monnecchi; Visentin (dall’82’ Longobardi), Camacho (dal 46′ Ngueleu). A disp.: Mukasa. All.: Gianluca Grassadonia.
PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Merlo, Ambrosi, Szymaszek, Dominguez; Jorde (dall’84’ Rabot), Uffren; Cavallin (dal 46′ Bou Salas), Ekic (dal 71′ Geuguen), Distefano (dall’84’ Christensen); Healy (dal 65′ Bowie). A disp.: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Zappettini. All.: Giovanni Valenti.
NOTE
Arbitro: Giosuè Ambrosino (sez. Torre del Greco)
Recupero: 3′ pt, 5′ st.
Ammoniti: 41′ Dominguez (P), 67′ Bou Salas (P)
Espulsi: Nessuno
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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