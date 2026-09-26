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LAZIO WOMEN

Lazio Women | reti inviolate alla prima giornata, solo 0-0 col Parma

Published

2 ore ago

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Bandiera della Lazio Lazionews.eu

La Lazio Women di mister Grassadonia inizia oggi il proprio campionato pareggiando col Parma per 0-0 tra le mura amiche, ecco di seguito il tabellino della gara.

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Lazio Women 0-0 Parma: il tabellino

LAZIO WOMEN-PARMA 0-0

LAZIO (3-5-2): Cetinja; Zannini, Connolly, Zanoli; Portales (dal 64′ Masu), Castiello (dal 74′ Le Mouël), Martin (dal 64′ Roddar), Goldoni, Monnecchi; Visentin (dall’82’ Longobardi), Camacho (dal 46′ Ngueleu). A disp.: Mukasa. All.: Gianluca Grassadonia.

PARMA (4-2-3-1): Ceasar; Merlo, Ambrosi, Szymaszek, Dominguez; Jorde (dall’84’ Rabot), Uffren; Cavallin (dal 46′ Bou Salas), Ekic (dal 71′ Geuguen), Distefano (dall’84’ Christensen); Healy (dal 65′ Bowie). A disp.: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Zappettini. All.: Giovanni Valenti.

NOTE

Arbitro: Giosuè Ambrosino (sez. Torre del Greco)

Recupero: 3′ pt, 5′ st.

Ammoniti: 41′ Dominguez (P), 67′ Bou Salas (P)

Espulsi: Nessuno

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3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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