LAZIO WOMEN
Lazio Women, Piemonte verso l’addio: la Roma osserva
L’attaccante della Lazio Women Martina Piemonte è ormai giunta alla naturale conclusione del suo contratto: per ora, il club biancoceleste saluterà la calciatrice a parametro zero.
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Lazio Women, Piemonte via a parametro zero
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sulle tracce della calciatrice ci sarebbe la Roma, fresca dello scudetto e già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo del club giallorosso è alzare ulteriormente il livello, soprattutto in campo europeo, dove il rendimento è stato meno brillante rispetto al dominio mostrato in Italia. Per Piemonte si tratterebbe di un ritorno in giallorosso, avendo già vestito la maglia della Roma nella stagione 2018-2019. Al momento non ci sarebbe ancora una trattativa vera e propria, ma l’idea di restare nella Capitale, passando dalla sponda biancoceleste a quella romanista, potrebbe presto diventare qualcosa di più concreto.
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