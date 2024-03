Lazio Women - Res Roma, le formazioni ufficiali del derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN RES ROMA FORMAZIONI UFFICIALI - Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio (previsto per le ore 14:30) del derby al femminile tra Lazio Women e Res Roma, valido per la ventesima giornata di Serie B. Nella cornice dello Stadio Mirko Fersini di Formello, le biancocelesti di Grassadonia cercano punti preziosissimi per proseguire la loro marcia e, chissà, magari conquistare la vetta solitaria staccando la Ternana. Ecco di seguito le formazioni ufficiali scelte da Grassadonia e Galletti.

Le formazioni ufficiali di Lazio Women - Res Roma

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes, Gothberg; Adami, Eriksen, Colombo; Moraca; Visentin, Gomes. A disp.: Fierro, Ferrandi, Hovmark, Palombi, Castiello, Kuenrath, Goldoni, Giuliano, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia

RES ROMAN: (4-3-1-2): De Bona; Fracassi, Simeone, Liberati, Clemente; Massimi, Naydenova, Petrova; Boldrini; Duchnowska, Montes. A disp.: Maurilli, Ridolfi, Coluccini, Tamburro, Iannazzo, Pezzi, Verrino, Antonelli, Comodi. All.: Marco Galletti

Arbitro: Gabriele Caggiari (sez. Cagliari)

Assistenti: Emanuele Petrakis - Nicola Mascia