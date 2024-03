Lazio Women, apoteosi biancoceleste: battuta 3-1 la Res Roma

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN RES ROMA TABELLINO - Strepitosa prova della Lazio Women, che al Fersini di Formello vince 3-1 il derby contro la Res Roma. Le ragazze allenate da Gianluca Grassadonia trovano il vantaggio grazie al rigore realizzato da Moraca al 24' e, appena 4 giri di lancette più tardi, raddoppiano con Visentin. In apertura di ripresa Eriksen firma il tris dal dischetto. A niente serve il gol della bandiera segnato dalle giallorosse al 94' con Verrino, sempre dagli undici metri. Le biancocelesti volano a 53 punti in classifica, restando in prima posizione.

Lazio Women - Res Roma 3-1, il tabellino del match

Marcatrici: 24` rig. Moraca, 28` Visentin, 47` rig. Eriksen, 90'+4' Verrino (R).

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (64` Goldoni), Mancuso, Reyes, Gothberg (70` Giuliano); Adami (64` Ferrandi), Eriksen, Colombo; Moraca (70` Palombi); Visentin, Gomes (64` Hovmark). A disp.: Fierro, Castiello, Kuenrath, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia.

RES ROMA: (4-3-1-2): De Bona; Fracassi, Simeone, Liberati, Clemente; Massimi, Naydenova, Petrova (72` Verrino); Boldrini; Duchnowska, Montesi (72` Iannazzo). A disp.: Maurilli, Ridolfi, Coluccini, Tamburro, Pezzi, Antonelli, Comodi. All.: Marco Galletti.

Arbitro: Gabriele Caggiari (sez. Cagliari)

Assistenti: Emanuele Petrakis - Nicola Mascia

Note

Ammoniti: 14` Grassadonia (L), 45` Simeone (R), 83` Verrino (R), 88' Visentin (L)

Recupero: 1` pt, 4` st