Women, Ngueleu: “Voglio vincere, vincere e ancora vincere”

Arrivata alla Lazio Women nell’ultima sessione di mercato, l’attaccante camerunese Nina Soufiya Ngueleu ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club: ecco le sue parole.

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Le parole di Ngueleu nella prima intervista da calciatrice della Lazio Women

“Sono davvero felice di essere qui, ciò che mi è piaciuto e mi ha spinto a venire qui sono l’ambizione e l’allenatore. A convincermi sono stati il livello del gioco, l’ambizione della società e anche il fatto che si tratti di una nuova avventura, mi piacciono le sfide”.

Sulle sue esperienze passate

“Il PSG mi ha dato tanto, è il club in cui sono cresciuta e una società in cui ho imparato moltissimo. È anche grazie a questo se oggi sono dove sono. Sono un’attaccante generosa, mi piace molto giocare con e per le compagne, ma ovviamente anche trovare il gol. Ho parlato con Visentin e Camacho, ho trovato una bella atmosfera qui”.

Sulla voglia di vincere

“Non mi pongo problemi: ho una mentalità vincente perché in Camerun abbiamo qualcosa che chiamiamo Hamlè ed è dentro ogni camerunese. Ho sempre la voglia e la determinazione di vincere, vincere e ancora vincere. Voglio segnare il maggior numero possibile di gol e chiudere la stagione come miglior marcatrice della squadra”.

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