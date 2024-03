Palombi: "Entusiasmo alle stelle, ma dobbiamo restare concentrate"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PALOMBI LAZIO WOMEN FREEDOM- Festa per la Lazio Women che vince 3-0 contro la Freedom, e si conferma in vetta visto la sconfitta della Ternana. Ai microfoni ufficiali del club ha parlato Claudia Palombi

Le parole di Palombi al termine del match

"Partita dura, la Freedom l’abbiamo studiata in settimana e loro sono attente, Siamo state in grado di non concedergli quello e abbiamo portato a casa la partita”.

“La punta centrale non l’avevo mai fatta. Mi sono trovata molto bene, una caratteristica che ho è quella di attaccare la profondità quindi giocando più verso la porta”.

“Ce la giocheremo fino all’ultima partita, ma vincere a Cesena sarà importante e farlo altrettanto anche a Chievo sarebbe mettere un bel punto in avanti".

“Entusiasmo? Il mio personale è positivissimo, oltre al fattore campo c’è quello cuore. La Lazio per me è qualcosa di speciale. Lo stato d’animo della squadra è alle stelle”.