LAZIO WOMEN
Serie A Women’s Cup, alla Lazio basta un punto
Domenica 6 settembre, alle ore 15.00, la Lazio Women scenderà in campo contro l’Inter nell’ultima partita della fase a gironi della Serie A Women’s Cup: alle ragazze di Grassadonia basterà un punto per approdare in semifinale, a prescindere dai risultati dagli altri campi.
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Serie A Women’s Cup, alla Lazio basta un punto contro l’Inter
Scontro diretto con vista sulla semifinale. Domenica, alle 15 in punto, la Lazio Women scenderà sul prato dell’Arena Civica di Milano per sfidare l’Inter. A entrambe le squadre basterà un punto per garantirsi l’accesso in semifinale, riservato alle prime classificate di ogni girone e alla migliore seconda. Al momento, le biancocelesti e le nerazzurre condividono il primo posto nel gruppo A, con le ragazze di mister Sassarini in vantaggio per differenza reti: in caso di pareggio, le ragazze di Grassadonia passeranno in qualità di migliori seconde classificate, con 7 punti. In caso di vittoria, invece, il passaggio da prime della classe sarà garantito, mentre, in caso di sconfitta, bisognerà incrociare i risultati dagli altri campi per sapere se la Lazio potrà ripercorrere il viaggio compiuto la scorsa stagione.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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