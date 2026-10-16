LAZIO WOMEN
Ternana-Lazio Women, biancocelesti a caccia della prima vittoria
Terminata la sosta per le Nazionali, la Lazio Women torna impegnata nella Serie A femminile nella sfida, valida per la terza giornata di campionato, contro la Ternana di domani, sabato 17 ottobre, alle ore 18:00: mister Grassadonia costretto a fare i conti con tre assenze pesanti, ma è forte del recupero di due pedine fondamentali per il reparto arretrato.
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Ternana Lazio Women, pesano le assenze ma la vittoria resta l’obiettivo
Dopo il pareggio con il Parma e la sconfitta nel derby contro la Roma, la Lazio Women cerca i primi tre punti del suo campionato nella trasferta in Umbria contro la Ternana. Mister Grassadonia, però, dovrà ancora fare i conti con delle assenze pesanti. Oltre alla lungodegente Fordos, restano ancora indisponibili anche Camacho e Portales. Recuperi importanti nel reparto arretrato, dove ritornano a disposizione Holmstrom in difesa e Freeman tra i pali.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
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|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
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|6
|12
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|6
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|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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