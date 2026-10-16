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Ternana-Lazio Women, biancocelesti a caccia della prima vittoria

Published

4 ore ago

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Ternana Lazio Women assenze

Terminata la sosta per le Nazionali, la Lazio Women torna impegnata nella Serie A femminile nella sfida, valida per la terza giornata di campionato, contro la Ternana di domani, sabato 17 ottobre, alle ore 18:00: mister Grassadonia costretto a fare i conti con tre assenze pesanti, ma è forte del recupero di due pedine fondamentali per il reparto arretrato.

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Ternana Lazio Women, pesano le assenze ma la vittoria resta l’obiettivo

Dopo il pareggio con il Parma e la sconfitta nel derby contro la Roma, la Lazio Women cerca i primi tre punti del suo campionato nella trasferta in Umbria contro la Ternana. Mister Grassadonia, però, dovrà ancora fare i conti con delle assenze pesanti. Oltre alla lungodegente Fordos, restano ancora indisponibili anche Camacho e Portales. Recuperi importanti nel reparto arretrato, dove ritornano a disposizione Holmstrom in difesa e Freeman tra i pali.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
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