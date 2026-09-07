Women, Zannini: “E’ stato un buon test ma non è bastato”

Sconfitta doppiamente amara per la Lazio Women, battuta dall’Inter e eliminata dalla Serie A Women’s Cup: Carola Zannini ha commentato la partita in un’intervista ai canali ufficiali del club.

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Le parole di Zannini nell’intervista dopo Inter Lazio Women

“Abbiamo fatto la nostra partita, in settimana abbiamo lavorato il meglio possibile. Siamo partite bene e passate in vantaggio, dopo il loro primo gol abbiamo avuto un momento di down. Abbiamo fatto un buon lavoro di squadra tutte quante, ce l’abbiamo messa tutta ma non è bastato. Penseremo adesso al campionato”.

Sull’Inter

“Abbiamo un fatto un lavoro di squadra intenso, l’Inter è una squadra che palleggia ed è appena passata in Champions. Direi che è stato un buon test, non è bastato ma la Lazio c’era, c’è stata e ci sarà. È un buon inizio, una squadra tutta nuova. Stiamo lavorando bene tra di noi e ci rifaremo sicuramente”.

Sull’aspetto mentale

“Approccio mentale? Penso che l’aspetto mentale sia una delle cose principali da allenare, ci serve. Sono le prime partite, penso sia una buona prestazione e lo stiamo dimostrando sempre di più. La squadra sta lavorando, siamo contente e ci sarà occasione di dimostrarlo nuovamente”.

Sull’episodio del rigore

“Se il rigore ci ha condizionato? Sicuramente si, ma non è una giustificazione e poi non abbiamo i mezzi come nel maschile quindi questi episodi sono sempre dubbi. Il rigore alla fine c’è stato, ma dobbiamo essere brave a switchare. Loro sono state più centrate e questo penso sia quello che ci è mancato”.

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