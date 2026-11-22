A poche ore dalla sfida di campionato che vedrà la Lazio Women affrontare la Juventus, Carola Zannini è intervenuta ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Zannini prima di Lazio Juventus femminile

Sulla partita contro la Fiorentina e sulla Juventus

“La partita con la Fiorentina ci lascia delle sensazioni positive, è stata una buona prestazione e sicuramente servivano punti, ma è una squadra che sta crescendo di gara in gara. Ora arriva la Juve, stiamo provando a prepararla al meglio. Lo staff e il mister ci danno ottime indicazioni e la affronteremo con coraggio. È un avversario di esperienza, ma possiamo assolutamente metterlo in difficoltà”.

Sulla pressione e la classifica

“Nel calcio le pressioni esistono sempre, noi siamo in fondo alla classifica, dobbiamo fare punti perché ne abbiamo pochi. Loro avranno delle pressioni così come le avremo noi, è una partita da gestire come sappiamo fare, con le nostre caratteristiche, cercando di metterli più in difficoltà possibile come proveranno a fare loro. Il nostro punteggio al momento non rispecchia il nostro gioco. Stiamo facendo tante prestazioni, poi ci manca il risultato, ci manca quel gol che ci aiuterebbe. La squadra è convinta di quello che può dare ogni settimana di più, lo staff ci aiuta e siamo serene per quanto riguarda questo. Ma ovviamente cerchiamo anche noi i tre punti e credo arriveranno presto”.

Sui margini di crescita

“Sicuramente siamo una squadra molto giovane, inesperta. Personalmente sono al primo anno in questo campionato e la squadra e lo staff mi stanno dando fiducia. Questo penso mi stia aiutando a esprimermi. Come ognuna di noi devo migliorare su tante cose, che siano la finalizzazione o la pulizia delle giocate o il vederla prima. Credo che questo percorso mi possa aiutare così come a tutta la squadra”.

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