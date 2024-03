La MOVIOLA di Bayern - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

BAYERN LAZIO MOVIOLA 2023 2024 - La Lazio sfida il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. La gara di ritorno è all'Allianz Arena, la tana dei bavaresi. Arbitra lo sloveno Slavko Vincic. Ecco di seguito l'analisi degli episodi arbitrali attraverso la moviola del match.

Champions League, Bayern - Lazio: la moviola del match

Secondo tempo

90 + 4' - Finisce 3-0 per il Bayern Monaco. La Lazio se la gioca fino alla fine mettendo tutta sé stessa, ma esce agli ottavi di finale. Ai quarti accede, rispettando i favori del pronostico, la corazzata bavarese guidata da Thomas Tuchel.

90' - Segnalati quattro minuti di recupero all'Allianz Arena.

88' - Giallo anche per Cataldi, che interviene in ritardo su Harry Kane.

81' - Alessio Romagnoli è il primo ammonito della Lazio e della partita in generale. Il centrale biancoceleste salta su Kane e viene punito per un gomito ritenuto troppo largo da Vincic, che ha recato danno a Kane.

67' - 3-0 Bayern. Ancora Harry Kane, doppietta per l'inglese. Il numero 9 del Bayern Monaco parte in posizione regolare sul tiro potente di Sané e arriva per primo sulla respinta di Provedel, infilando facilmente in rete il tris bavarese. Adesso servirebbero due gol alla Lazio per riequilibrare la contesa.

52' - Immobile calcia e viene contrastato da de Ligt, cadendo a terra in area di rigore. Il capitano biancoceleste resta a terra dolorante, ma per il fischietto sloveno non ci sono gli estremi per il penalty. Il gioco riprende senza proteste o lamentela alcuna da parte dei calciatori della Lazio.

49′ - Il direttore di gara segnala un calcio di punizione a favore della Lazio in zona d'attacco. Goretzka allontana il pericolo e permette al Bayern di riprendere terreno.

46' - Vincic fischia l'inizio della ripresa. Si riparte dal punteggio di 2-0 in favore del Bayern, che al momento ribalta l'1-0 per la Lazio dell'andata.

Primo tempo

45+1' - Finisce il primo tempo all'Allianz Arena. 2-0 per il Bayern Monaco.

45 + 1' - 2-0 Bayern. Thomas Muller parte in posizione regolare e devia in porta il tiro di de Ligt. Raddoppio dei padroni di casa, che adesso sarebbero virtualmente qualificato.

45' - Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo.

38′ - 1-0 Bayern. Kane. Sponda di Muller per Guerrero, che colpisce male ma di fatto serve un assist per il centravanti ex Tottenham, che di testa batte Provedel. Tutto regolare.

33′ - Vincic interrompe involontariamente una pericolosa azione del Bayern. L’arbitro scivola e chiede scusa ai tedeschi

31′ - Punizione del Bayern battuta in mezzo. Immobile libera di testa, ma c’era fallo in attacco

20′ - Prova a respirare ora la Lazio con il possesso palla, il Bayern attende

16′ - Gila lancia lontano la sfera, intimorito dagli scambi del Bayern. Immobile invita alla calma il compagno.

10' - Avvio corretto di partita. Le due squadre si affrontano a viso aperto e con molto agonismo.

1' - Vincic fischia l'inizio dell ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio.