La MOVIOLA di Lazio - Bologna: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO BOLOGNA SERIE A 2023 2024 MOVIOLA - La Lazio ospita il Bologna all'Olimpico nel lunch match di domenica 18 febbraio 2024. Fischio d'inizio alle ore 12:30 per quello che si presenta come uno scontro diretto per le posizioni che valgono l'Europa. I rossoblù di Thiago Motta hanno 42 punti in classifica, cinque in più dei biancocelesti che però hanno una partita da recuperare. L'arbitro designato per il match è Fabio Maresca della sezione di Napoli. Ecco di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Lazio - Bologna: la moviola del match

Secondo tempo

90+4' - Maresca fischia la fine. Lazio - Bologna termina 1-2. A Isaksen rispondono El Azzouzi e Zirkzee. Pesante battuta d'arresto per i biancocelesti in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

90+2' - Ammonito Ndoye, ottima punizione per la Lazio.

90' - Quattro minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.

85' - Anche Thiago Motta completa i cambi, per provare a contenere l'assalto finale della Lazio.

82' - Posizione di fuorigioco segnalata da Maresca a Pedro.

80' - Ammonito Marusic per un fallo commesso su Ndoye durante l'azione del gol del Bologna.

79' - 1-2 Bologna. Zirkzee batte Provedel chiudendo un triangolo con Kristiansen e incrociando di potenza dall'altezza del dischetto del rigore. Lazio sotto a poco più di 10' dal termine. Tutto regolare.

77' - Altro doppio cambio per la Lazio: fuori Lazzari e Luis Alberto, dentro Pellegrini e Kamada.

75' - Castellanos penetra in area di rigore ma viene anticipato da Skorupski. Perfetto nei tempi di uscita il portiere del Bologna, che evita anche un possibile rigore arrivando nel momento giusto sulla sfera.

73' - Prime sostituzioni anche per Thiago Motta, che toglie Saelemaekers, Fabbian ed El Azzouzi per inserire Ndoye, Urbanski ed Aebischer.

65' - Doppio cambio Lazio: fuori Isaksen e Immobile, dentro Pedro e Castellanos.

64' - Cataldi colpisce di testa e subisce una carica non punita da Maresca. Sarri si lamenta e l'Olimpico fischia per la mancata punizione per la Lazio. Cataldi si riprende e il gioco prosegue.

60' - Secondo tempo vivace, intenso, ma corretto. Poco lavoro per Maresca dal punto di vista disciplinare.

54' - Il Bologna ci prova con Posch e Zirkzee. La Lazio si è abbassata negli ultimi minuti, lasciando la manovra agli avversari.

47' - Ammonito El Azzouzi. Intervento irruento su Felipe Anderson che costa il cartellino giallo al centrocampista del Bologna.

46' - Si riparte all'Olimpico dal risultato di 1-1.

Primo tempo

45 +3' - Fine primo tempo.

45+3' - Isaksen viene colpito da Ferguson in area di rigore proprio a ridosso del duplice fischio di Maresca. L'arbitro dice che si può proseguire, poi indica la fine del primo tempo tra le lamentele dei biancocelesti. Resta il dubbio su questo episodio, ma le squadre si dirigono negli spogliatoi.

45' - Tre minuti di recupero segnalati dal quarto uomo.

38' - 1-1 Bologna. Provedel sbaglia e serve gli attaccanti del Bologna, che colpiscono con El Azzouzi. Maresca segnala inizialmente fuorigioco, ma il VAR cambia la decisione. Il gol è buono, Casale tiene in gioco l'autore del gol. Il risultato torna in parità.

35' - Viene punito invece il fallo di Cataldi su Ferguson. Ammonito il mediano biancoceleste da Maresca, che stavolta non perdona. Punizione pericolosa per il Bologna.

34' - Pestone di Fabbian su Immobile. Il centrocampista del Bologna, già ammonito, rischia l'espulsione. Maresca si rivela clemente e si limita ad un'ammonizione verbale. Decisione dubbia.

25' - Ammonito Fabbian per un fallo a palla lontana su Cataldi. Maresca è vicino, vede tutto e punisce col cartellino giallo il centrocampista del Bologna.

24' - Immobile ancora pericoloso! Si muove sulla linea del fuorigioco e si trova davanti a Skorupski, ma non riesce a dare forza alla sfera. Sarebbe stato tutto regolare in caso di rete.

17' - 1-0 Lazio! Isaksen porta in vantaggio i biancocelesti! Ottima palla recuperata in attacco dagli uomini di Sarri, con Immobile che serve al danese un pallone solo da spingere in rete. Tutto buono, il gol viene convalidato da Maresca e i tifosi presenti all'Olimpico possono gioire.

15' - Felipe Anderson salta ancora Posch, che commette un intervento da ammonizione. L'arbitro non è di questa opinione e redarguisce solo verbalmente il difensore del Bologna, ma poteva starci il cartellino giallo.

13' - Gol di Immobile! Ma la rete del vantaggio della Lazio viene annullata per sospetto fuorigioco, confermato dopo revisione del VAR. Si resta dunque sullo 0-0, decisione giusta della squadra arbitrale, il bomber biancoceleste era leggermente oltre.

12' - Chiede il cambio Patric, al suo posto entra Casale.

10' - Avvio corretto dei ventidue giocatori in campo, nessun episodio da segnalare per il momento e direzione di gara tutto sommato agevole per il fischietto campano.

4' - Il direttore di gara ferma giustamente il gioco per assicurarsi delle condizioni di Patric, che ha accusato un piccolo problema fisico. Dopo pochi attimi il match riprende. Il centrale spagnolo si è ripreso e può proseguire.

1' - L'arbitro Maresca fischia l'inizio del match all'Olimpico. Comincia Lazio - Bologna.