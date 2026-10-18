MOVIOLA
MOVIOLA LIVE 9′ Juventus Lazio 0-0: Massa fischia, si parte allo Stadium
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Juventus Lazio, con arbitro Massa, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma all’Allianz Stadium di Torino domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
Leggi anche: LIVE Juventus Lazio: in diretta la cronaca del match
La moviola di Juventus Lazio
Primo tempo
1′ – INIZIA JUVENTUS LAZIO!
La squadra arbitrale di Venezia Lazio
- Arbitro: sig. Massa (sez. di Imperia)
- Assistenti: sig.ri Alassio – Berti
- IV Ufficiale: sig. Maresca
- VAR: sig. Meraviglia
- AVAR: sig. Aureliano
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|Roma
|17
|7
|3
|LAZIO
|16
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
|11
|Sassuolo
|8
|6
|12
|Torino
|7
|6
|13
|Lecce
|6
|6
|14
|Bologna
|5
|6
|15
|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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