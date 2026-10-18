Connect with us

MOVIOLA

MOVIOLA LIVE 9′ Juventus Lazio 0-0: Massa fischia, si parte allo Stadium

Published

9 minuti ago

on

Moviola Juventus Lazio ottobre 2026

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Juventus Lazio, con arbitro Massa, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma all’Allianz Stadium di Torino domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

Leggi anche: LIVE Juventus Lazio: in diretta la cronaca del match

La moviola di Juventus Lazio

Primo tempo

1′ – INIZIA JUVENTUS LAZIO!

La squadra arbitrale di Venezia Lazio

  • Arbitro: sig. Massa (sez. di Imperia)
  • Assistenti: sig.ri Alassio – Berti
  • IV Ufficiale: sig. Maresca
  • VAR: sig. Meraviglia
  • AVAR: sig. Aureliano

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 Roma 17 7
3 LAZIO 16 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI