MOVIOLA 87′ Lazio Cagliari 2-1: la ribalta Pinamonti

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Cagliari, con arbitro Colombo, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

LEGGI ANCHE: La cronaca live di Lazio Cagliari

La moviola di Lazio Cagliari

Secondo Tempo

88′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Entra Kevin Karlos per Deiola.

83′ AMMONIZIONE LAZIO – Pinamonti ammonito per essersi tolto la maglia dopo il gol.

83′ GOL LAZIO – Colpo di testa vincente di Andrea Pinamonti dopo la sponda di Pedraza.

81′ SOSTITUZIONE LAZIO – Cataldi subentra a Belahyane.

76′ AMMONIZIONE CAGLIARI – Giallo per Obert.

75′ SOSTITUZIONE LAZIO Dentro Leite, fuori Provstgaard.

66′ AMMONIZIONE CAGLIARI – Giallo per Rodriguez.

63′ SOSTITUZIONI CAGLIARI – Fuori Maldini e Fazzini per Trepy e Liteta.

62′ Proteste della Lazio per il fallo di Rodriguez su Dele-Bashiru in area. Colombo non concede nulla.

59′ AMMONIZIONE CAGLIARI Giallo per Fazzini a causa del fallo su Isaksen.

55′ SOSTITUZIONI LAZIO – Escono Frattesi, Nuno Tavares e Zaccagni e per Dele Bashiru, Pedraza e Pinamonti.

54′ Gomitata di Fazzini su Isaksen, Colombo non se ne accorge.

46′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Nzola fuori per Mendy.

46′ Parte la seconda frazione di gioco.

Primo Tempo

45′ +1 Si chiude il primo tempo sull’1-1.

43′ Frattesi reclama un fallo di rigore per il contatto in area rossoblù con Fazzini.

36′ GOL LAZIO – Azione bellissima di Noslin e Taylor nell’area rossoblù, il pallone arriva a Isaksen che si inventa un gol meraviglioso, che scavalca Caprile, incolpevole.

31′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Esce Fadera per infortunio, al suo posto in campo Kofler.

20′ GOL CAGLIARI – Nzola scivolando e di rapina tocca il pallone in area spedendolo sul piede di Sutalo, che inganna Mandas. 1-0 per gli ospiti.

10′ Primo scampolo di partita dai ritmi abbastanza lenti, gioco spezzettato da diversi falli tattici da una parte e dall’altra.

1′ INIZIA LAZIO CAGLIARI!

La squadra arbitrale di Lazio Cagliari

Arbitro: Colombo (sez. Como)

Assistenti: Palermo – Mastrodonato

IV Uomo: Feliciani

VAR: Pezzuto

AVAR: Dionisi

di Marco Fabio Ceccatelli

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP