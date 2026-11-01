MOVIOLA
MOVIOLA 87′ Lazio Cagliari 2-1: la ribalta Pinamonti
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Cagliari, con arbitro Colombo, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
LEGGI ANCHE: La cronaca live di Lazio Cagliari
La moviola di Lazio Cagliari
Secondo Tempo
88′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Entra Kevin Karlos per Deiola.
83′ AMMONIZIONE LAZIO – Pinamonti ammonito per essersi tolto la maglia dopo il gol.
83′ GOL LAZIO – Colpo di testa vincente di Andrea Pinamonti dopo la sponda di Pedraza.
81′ SOSTITUZIONE LAZIO – Cataldi subentra a Belahyane.
76′ AMMONIZIONE CAGLIARI – Giallo per Obert.
75′ SOSTITUZIONE LAZIO Dentro Leite, fuori Provstgaard.
66′ AMMONIZIONE CAGLIARI – Giallo per Rodriguez.
63′ SOSTITUZIONI CAGLIARI – Fuori Maldini e Fazzini per Trepy e Liteta.
62′ Proteste della Lazio per il fallo di Rodriguez su Dele-Bashiru in area. Colombo non concede nulla.
59′ AMMONIZIONE CAGLIARI Giallo per Fazzini a causa del fallo su Isaksen.
55′ SOSTITUZIONI LAZIO – Escono Frattesi, Nuno Tavares e Zaccagni e per Dele Bashiru, Pedraza e Pinamonti.
54′ Gomitata di Fazzini su Isaksen, Colombo non se ne accorge.
46′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Nzola fuori per Mendy.
46′ Parte la seconda frazione di gioco.
Primo Tempo
45′ +1 Si chiude il primo tempo sull’1-1.
43′ Frattesi reclama un fallo di rigore per il contatto in area rossoblù con Fazzini.
36′ GOL LAZIO – Azione bellissima di Noslin e Taylor nell’area rossoblù, il pallone arriva a Isaksen che si inventa un gol meraviglioso, che scavalca Caprile, incolpevole.
31′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Esce Fadera per infortunio, al suo posto in campo Kofler.
20′ GOL CAGLIARI – Nzola scivolando e di rapina tocca il pallone in area spedendolo sul piede di Sutalo, che inganna Mandas. 1-0 per gli ospiti.
10′ Primo scampolo di partita dai ritmi abbastanza lenti, gioco spezzettato da diversi falli tattici da una parte e dall’altra.
1′ INIZIA LAZIO CAGLIARI!
La squadra arbitrale di Lazio Cagliari
Arbitro: Colombo (sez. Como)
Assistenti: Palermo – Mastrodonato
IV Uomo: Feliciani
VAR: Pezzuto
AVAR: Dionisi
di Marco Fabio Ceccatelli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|9
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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