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MOVIOLA 87′ Lazio Cagliari 2-1: la ribalta Pinamonti

Published

39 minuti ago

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moviola lazio cagliari novembre 2026

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Cagliari, con arbitro Colombo, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

LEGGI ANCHE: La cronaca live di Lazio Cagliari

La moviola di Lazio Cagliari

Secondo Tempo

88′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Entra Kevin Karlos per Deiola.

83′ AMMONIZIONE LAZIO – Pinamonti ammonito per essersi tolto la maglia dopo il gol.

83′ GOL LAZIO – Colpo di testa vincente di Andrea Pinamonti dopo la sponda di Pedraza.

81′ SOSTITUZIONE LAZIO – Cataldi subentra a Belahyane.

76′ AMMONIZIONE CAGLIARI – Giallo per Obert.

75′ SOSTITUZIONE LAZIO Dentro Leite, fuori Provstgaard.

66′ AMMONIZIONE CAGLIARI – Giallo per Rodriguez.

63′ SOSTITUZIONI CAGLIARI – Fuori Maldini e Fazzini per Trepy e Liteta.

62′ Proteste della Lazio per il fallo di Rodriguez su Dele-Bashiru in area. Colombo non concede nulla.

59′ AMMONIZIONE CAGLIARI Giallo per Fazzini a causa del fallo su Isaksen.

55′ SOSTITUZIONI LAZIO – Escono Frattesi, Nuno Tavares e Zaccagni e per Dele Bashiru, Pedraza e Pinamonti.

54′ Gomitata di Fazzini su Isaksen, Colombo non se ne accorge.

46′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Nzola fuori per Mendy.

46′ Parte la seconda frazione di gioco.

Primo Tempo

45′ +1 Si chiude il primo tempo sull’1-1.

43′ Frattesi reclama un fallo di rigore per il contatto in area rossoblù con Fazzini.

36′ GOL LAZIO – Azione bellissima di Noslin e Taylor nell’area rossoblù, il pallone arriva a Isaksen che si inventa un gol meraviglioso, che scavalca Caprile, incolpevole.

31′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Esce Fadera per infortunio, al suo posto in campo Kofler.

20′ GOL CAGLIARI – Nzola scivolando e di rapina tocca il pallone in area spedendolo sul piede di Sutalo, che inganna Mandas. 1-0 per gli ospiti.

10′ Primo scampolo di partita dai ritmi abbastanza lenti, gioco spezzettato da diversi falli tattici da una parte e dall’altra.

1′ INIZIA LAZIO CAGLIARI!

La squadra arbitrale di Lazio Cagliari

Arbitro: Colombo (sez. Como)

Assistenti: Palermo – Mastrodonato

IV Uomo: Feliciani

VAR: Pezzuto

AVAR: Dionisi

di Marco Fabio Ceccatelli

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
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