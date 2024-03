La MOVIOLA di Lazio-Juventus: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: < 1 minuto

MOVIOLA LAZIO JUVENTUS SERIE A 2023 2024 - Lazio e Juventus sono pronte a darsi battaglia allo Stadio Olimpico, nel del sabato valido per il 30° turno di Serie A. Reduce dalla vittoria contro il Frosinone, la squadra biancoceleste dovrà provare a fare risultato contro il Juventus di Allegri con Tudor alla prina in panchina. L'arbitro designato per il match è Colombo. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Lazio-Juventus: la moviola del match

Secondo tempo

94'- Triplice fischio all'Olimpico, vince la Lazio di Tudor grazie a Marusic

93'- GOL LAZIO, Marusic trova il gol del vantaggio

90'- AMMONIZIONE LAZIO, Cartellino giallo per Immobile per proteste

90'- Concessi 3 minuti di recupero

83'- CAMBIO LAZIO, entra Luis Alberto ed esce Zaccagni

80'- DOPPIO CAMBIO LAZIO, escono Kamada e Cataldi ed entrano Vecino e Guendouzi

80'- CAMBIO JUVENTUS, esce Kean entra Sekulov

75'- AMMONIZIONE JUVENTUS, Cartellino giallo per Weah, il giocatore bianconero è stato punito per aver commesso un fallo duro su Zaccagni

71'- AMMONIZIONE JUVENTUS, Giallo per Iling-Junior che atterra Isaksen che tentava la ripartenza

68'- CAMBIO JUVENTUS. Esce Chiesa ed entra Yildiz

61'- CAMBIO JUVENTUS, Entra Weah ed esce Cambiaso

57'- DOPPIO CAMBIO LAZIO, Entrano Isaksen ed Immobile ed escono Pedro e Castellanos

46'- DOPPIO CAMBIO JUVENTUS, Entrano Iling-Junior e McKennie ed escono Miretti e De Sciglio

46'- Inizia il secondo tempo

Primo tempo

45'- Termina senza recupero la prima frazione di gioco

28'- Partita corretta, con molta intensità, il direttore di gara ha fischiato solo 7 falli, il primo ammonito è Allegri molto nervoso

1'- Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma