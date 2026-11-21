MOVIOLA
MOVIOLA Lazio Lecce 3-0: trionfo biancoceleste, Marcenaro timido su alcuni episodi in area
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Lecce con arbitro Marcenaro, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo stadio Olimpico di Roma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
LEGGI ANCHE: La Cronaca in diretta di Lazio Lecce
dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
La moviola di Lazio Lecce
Secondo Tempo
90′ + 4′ Termina Lazio Lecce con il punteggio di 3-0.
93′ OCCASIONE LAZIO – Annullato il 4-0 a Gudmundsson per fuorigioco.
90′ GOL LAZIO – Pallonetto sublime di Frattesi che fissa il punteggio sul 3-0 per i padroni di casa.
88′ SOSTITUZIONE LAZIO Fuori Pinamonti, dentro Gudmundsson
86′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Pellegrini.
85′ SOSTITUZIONI LECCE – Dentro Fofana per Coulibaly e Stulic per N’Dri.
83′ SOSTITUZIONI LAZIO – Dentro Rovella e Dele-Bashiru, fuori Belahyane e Noslin.
78′ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Pedraza e Isaksen dentro Pellegrini e Cancellieri.
74′ SOSTITUZIONE LECCE – Dentro Monteiro per Maleh.
68′ GOL LAZIO – Azione meravigliosa in area dei capitolini, tacco di Taylor che libera Noslin, l’olandese firma la doppietta personale.
66′ Intervento molto dubbio in area su Frattesi, Marcenaro lascia proseguire, pur accerchiato dai laziali. Il Var non interviene.
59′ SOSTITUZIONI LECCE – Fuori Kaba e Geubbels, dentro Esteban e Ngom.
50′ AMMONIZIONE LECCE – Marcenaro estrae il giallo per Siebert.
46′ Lazio e Lecce in campo per la seconda frazione.
Primo Tempo
45′ +1′ Termina la prima frazione di Lazio Lecce.
45′ Assegnato un minuto di recupero.
32′ Reiterati interventi su Isaksen, ma Marcenaro si scorda di avere in tasca i cartellini gialli.
25′ GOL LAZIO – Splendida incornata di Noslin sul cross dalla destra di Isaksen, Lazio avanti 1-0.
15′ Noslin rischia il giallo per aver tirato in porta dopo essere stato fermato per fuorigioco, Marcenaro lo grazia.
1′ INIZIA LAZIO LECCE
La squadra arbitrale di Lazio Lecce
- Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)
- Assistenti: Biffi – Regattieri
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Maggioni
- AVAR: Ghersini.
di Marco Fabio Ceccatelli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
|26
|12
|5
|Milan
|24
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|12
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|12
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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