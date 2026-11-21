Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Lecce con arbitro Marcenaro, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo stadio Olimpico di Roma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

La moviola di Lazio Lecce

Secondo Tempo

90′ + 4′ Termina Lazio Lecce con il punteggio di 3-0.

93′ OCCASIONE LAZIO – Annullato il 4-0 a Gudmundsson per fuorigioco.

90′ GOL LAZIO – Pallonetto sublime di Frattesi che fissa il punteggio sul 3-0 per i padroni di casa.

88′ SOSTITUZIONE LAZIO Fuori Pinamonti, dentro Gudmundsson

86′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Pellegrini.

85′ SOSTITUZIONI LECCE – Dentro Fofana per Coulibaly e Stulic per N’Dri.

83′ SOSTITUZIONI LAZIO – Dentro Rovella e Dele-Bashiru, fuori Belahyane e Noslin.

78′ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Pedraza e Isaksen dentro Pellegrini e Cancellieri.

74′ SOSTITUZIONE LECCE – Dentro Monteiro per Maleh.

68′ GOL LAZIO – Azione meravigliosa in area dei capitolini, tacco di Taylor che libera Noslin, l’olandese firma la doppietta personale.

66′ Intervento molto dubbio in area su Frattesi, Marcenaro lascia proseguire, pur accerchiato dai laziali. Il Var non interviene.

59′ SOSTITUZIONI LECCE – Fuori Kaba e Geubbels, dentro Esteban e Ngom.

50′ AMMONIZIONE LECCE – Marcenaro estrae il giallo per Siebert.

46′ Lazio e Lecce in campo per la seconda frazione.

Primo Tempo

45′ +1′ Termina la prima frazione di Lazio Lecce.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

32′ Reiterati interventi su Isaksen, ma Marcenaro si scorda di avere in tasca i cartellini gialli.

25′ GOL LAZIO – Splendida incornata di Noslin sul cross dalla destra di Isaksen, Lazio avanti 1-0.

15′ Noslin rischia il giallo per aver tirato in porta dopo essere stato fermato per fuorigioco, Marcenaro lo grazia.

1′ INIZIA LAZIO LECCE

La squadra arbitrale di Lazio Lecce

Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)

Assistenti: Biffi – Regattieri

IV Ufficiale: Collu

VAR: Maggioni

AVAR: Ghersini.

di Marco Fabio Ceccatelli

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