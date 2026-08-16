COPPA ITALIA
MOVIOLA LIVE 52′ Lazio Mantova 0-0: Mucera fischia, inizia il secondo tempo
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Mantova, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma domenica 16 agosto 2026 alle ore 21:15. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
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La moviola di Lazio Mantova
Secondo tempo
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO
Primo tempo
45+3′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO.
45′ – TRE MINUTI DI RECUPERO
37′ – PUNIZIONE MANTOVA – Rovella, già ammonito, atterra al limite dell’area Gliozzi che con una finta di corpo lo aveva mandato a vuoto. Corretto il fischio.
30′ – PUNIZIONE A DUE LAZIO – Retropassaggio volontario del Mantova preso con le mani dal portiere Bardi, giustamente sanzionato con la punizione a due in area da parte di Mucera.
25′ – AMMONIZIONE LAZIO – Giallo anche per Rovella, fallo tattico del centrocampista biancoceleste.
21′ – AMMONIZIONE MANTOVA – Entrata scomposta e in ritardo di Tomasevic su Zaccagni, che viene punita con l’ammonizione. Provvedimento corretto.
20′ – Partita sostanzialmente corretta e con pochi grattacapi per Mucera. Il direttore di gara lascia giocare il più possibile, ritmi di gioco discreti.
5′ – Buon piglio del direttore di gara in questo avvio di match. Deciso nel dialogo con i calciatori, senza però mai eccedere in autorità.
1′ – INIZIA LAZIO MANTOVA
La squadra arbitrale di Lazio Mantova
- Arbitro: sig. Mucera (sez. Palermo)
- Assistenti: signori Cortese – Gentile
- IV Uomo: sig. Guida
- V.A.R.: sig. Camplone
- A.V.A.R.: sig. Giua.
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
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|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
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|6
|Frosinone
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|7
|Genoa
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|8
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|Juventus
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|Udinese
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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