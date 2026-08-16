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COPPA ITALIA

MOVIOLA LIVE 52′ Lazio Mantova 0-0: Mucera fischia, inizia il secondo tempo

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8 minuti ago

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Moviola Lazio Mantova Coppa Italia agosto 2026

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Mantova, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma domenica 16 agosto 2026 alle ore 21:15. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

Leggi anche: Fabiani: “Vogliamo far bene, abbiamo rinnovato molto”

La moviola di Lazio Mantova

Secondo tempo

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO

Primo tempo

45+3′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45′ – TRE MINUTI DI RECUPERO

37′ – PUNIZIONE MANTOVA – Rovella, già ammonito, atterra al limite dell’area Gliozzi che con una finta di corpo lo aveva mandato a vuoto. Corretto il fischio.

30′ – PUNIZIONE A DUE LAZIO – Retropassaggio volontario del Mantova preso con le mani dal portiere Bardi, giustamente sanzionato con la punizione a due in area da parte di Mucera.

25′ – AMMONIZIONE LAZIO – Giallo anche per Rovella, fallo tattico del centrocampista biancoceleste.

21′ – AMMONIZIONE MANTOVA – Entrata scomposta e in ritardo di Tomasevic su Zaccagni, che viene punita con l’ammonizione. Provvedimento corretto.

20′ – Partita sostanzialmente corretta e con pochi grattacapi per Mucera. Il direttore di gara lascia giocare il più possibile, ritmi di gioco discreti.

5′ – Buon piglio del direttore di gara in questo avvio di match. Deciso nel dialogo con i calciatori, senza però mai eccedere in autorità.

1′ – INIZIA LAZIO MANTOVA

La squadra arbitrale di Lazio Mantova

  • Arbitro: sig. Mucera (sez. Palermo)
  • Assistenti: signori Cortese – Gentile
  • IV Uomo: sig. Guida
  • V.A.R.: sig. Camplone
  • A.V.A.R.: sig. Giua.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
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