MOVIOLA
MOVIOLA 56′ Lazio Milan 2-0: si accendono gli animi in campo
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Milan, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 12 settembre 2026 alle ore 18:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
La moviola di Lazio Milan
Secondo tempo
52′ Animi sempre più accesi in campo, ma Marcenaro ancora non estrae cartellini.
46′ SOSTITUZIONI MILAN – Pulisic in, Loftus-Cheek out. Escono anche Estupinan e Modric ed entrano Moreira e Musah.
46′ Inizia la ripresa
Primo tempo
45′ + 3′ – Termina la prima frazione con il doppio vantaggio dei capitolini.
45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.
39′ GOL LAZIO – Noslin attacca la profondità alla perfezione e dopo aver colto la traversa, corregge in gol di testa. Lazio avanti 2-0.
36′ Zaccagni rimane a terra per un colpo alla testa subito da Chukwueze. Marcenaro non ravvede alcuna irregolarità.
30′ Partita molto corretta, Marcenaro deve intervenire pochissimo e ne guadagna lo spettacolo in campo.
27′ – Riparte il gioco all’Olimpico
25′ – COOLING BREAK
10′ – GOL LAZIO – Cancellieri glaciale, buca Maignan e porta in vantaggio i capitolini
5′ – Intervento dubbio su Cancellieri nell’area rossonera, il numero 22 biancoceleste protesta a lungo. Marcenaro fa proseguire.
1′ INIZIA LAZIO MILAN
La squadra arbitrale di Lazio Milan
- Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)
- Assistenti: sig.ri Rossi C. – Di Gioia
- IV Ufficiale: sig. Guida
- VAR: sig. Meraviglia
- AVAR: sig. Aureliano
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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