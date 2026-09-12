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MOVIOLA

MOVIOLA 56′ Lazio Milan 2-0: si accendono gli animi in campo

Published

24 minuti ago

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Marcenaro, arbitro di Lazio Milan

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Milan, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 12 settembre 2026 alle ore 18:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

La moviola di Lazio Milan

Secondo tempo

52′ Animi sempre più accesi in campo, ma Marcenaro ancora non estrae cartellini.

46′ SOSTITUZIONI MILAN – Pulisic in, Loftus-Cheek out. Escono anche Estupinan e Modric ed entrano Moreira e Musah.

46′ Inizia la ripresa

Primo tempo

45′ + 3′ – Termina la prima frazione con il doppio vantaggio dei capitolini.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

39′ GOL LAZIO – Noslin attacca la profondità alla perfezione e dopo aver colto la traversa, corregge in gol di testa. Lazio avanti 2-0.

36′ Zaccagni rimane a terra per un colpo alla testa subito da Chukwueze. Marcenaro non ravvede alcuna irregolarità.

30′ Partita molto corretta, Marcenaro deve intervenire pochissimo e ne guadagna lo spettacolo in campo.

27′ – Riparte il gioco all’Olimpico

25′ – COOLING BREAK

10′ – GOL LAZIO – Cancellieri glaciale, buca Maignan e porta in vantaggio i capitolini

5′ – Intervento dubbio su Cancellieri nell’area rossonera, il numero 22 biancoceleste protesta a lungo. Marcenaro fa proseguire.

1′ INIZIA LAZIO MILAN

La squadra arbitrale di Lazio Milan

  • Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)
  • Assistenti: sig.ri Rossi C. – Di Gioia
  • IV Ufficiale: sig. Guida
  • VAR: sig. Meraviglia
  • AVAR: sig. Aureliano

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
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