MOVIOLA Lazio Monza 3-1: Collu si risparmia nel primo tempo, poi si lascia andare

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Monza, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma l’11 ottobre 2026 alle ore 15:00. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

La moviola di Lazio Monza

Secondo tempo

90′ + 4 termina Lazio Monza con il punteggio di 3-1 per i padroni di casa.

90′ saranno 4 i minuti di recupero.

88′ GOL LAZIO – Si sblocca Pinamonti, il numero 9 biancoceleste scaccia l’incubo e sotto misura sigla il 3-1.

86′ OCCASIONE LAZIO – Palo clamoroso di Isaksen, che non riesce a chiudere virtualmente la gara. Si resta sul 2-1 per i padroni di casa.

79′ AMMONIZIONE MONZA – Giallo anche Juric per proteste.

75′ SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Tavares e Noslin per Pedraza e Pinamonti.

70′ SOSTITUZIONE MONZA – Esce Mangas ed entra Bakoune.

69 ‘ AMMONIZIONE LAZIO – Anche il neo entrato Leite si vede sventolare da Collu un cartellino giallo.

60 ‘ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Frattesi e Provstgaard per Dele-Bashiru e Sutalo.

55′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Provstgaard.

53′ SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Doekhi, dentro Leite.

46′ GOL MONZA – Dopo appena un minuto di gioco Goghiclidze di testa riapre la partita.

46 ‘ SOSTITUZIONI MONZA – Maye e Mota entrano al posto di Carboni e Zeballos.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LAZIO MONZA

Primo tempo

45′ + 2′ Termina il primo tempo con il doppio vantaggio capitolino, Lazio quasi perfetta.

45′ + 1′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Doekhi.

37′ Sostituzione Monza – Juric inserisce Goghiclidze al posto di Ngonge.

35 ‘ ESPULSIONE MONZA – Cartellino rosso per Lucchesi per il fallo da ultimo uomo ai danni di Noslin.

23′ GOL LAZIO – Isaksen a giro porta buca la porta del Monza dopo il suggerimento al bacio di Noslin. Rete di rara bellezza.

20′ GOL ANNULLATO AL MONZA – Disastro difensivo della Lazio, Varela segna, ma era in fuorigioco, il punteggio rimane sull’1-0 per i padroni di casa.

13′ AMMONIZIONE MONZA – Giallo per Carboni dopo il fallo su Frattesi.

3′ GOL LAZIO – Botta da fuori di Nuno Tavares che segna la prima rete in biancoceleste e porta la Lazio sull’1-0.

2′ parte molto aggressivo il Monza a centrocampo, Collu fischia meno del dovuto.

1′ INIZIA LAZIO MONZA

La squadra arbitrale di Lazio Monza

Arbitro: sig. Collu (sez. di Cagliari)

Assistenti: sig.ri Bahri-Moro

IV Ufficiale: sig. Mariani

VAR: sig. Di Paolo

AVAR: sig. Volpi.



di Marco Fabio Ceccatelli

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