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MOVIOLA 45′ Lazio Parma 0-0: annullata la rete di Isaksen

Published

14 minuti ago

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Arena arbitro di Lazio Parma

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Parma, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 24 ottobre 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

LEGGI ANCHE: La cronaca di Lazio Parma in diretta

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

La moviola di Lazio Parma

Primo tempo

45′ + 1′ termina il primo tempo a reti inviolate.

41′ ANNULLATO GOL ALLA LAZIO – Ancora Isaksen, terzo gol consecutivo per il demone danese. 1-0 per i capitolini. Ma il VAR segnala il fuorigioco.

38′ AMMONIZIONE PARMA – Arena estrae il giallo per Sierro per il fallo commesso su Isaksen.

30′ AMMONIZIONE LAZIO – Provstgaard blocca una ripartenza parmense e si becca il primo giallo del match.

8′ PROTESTE LAZIO – I biancocelesti protestano per un possibile calcio di rigore per atterramento di Frattesi nell’area gialloblù, Arena dice che si deve proseguire.

1′ INIZIA LAZIO PARMA

La squadra arbitrale di Lazio Parma

  • Arbitro: Arena (sez. Torre del Greco)
  • Assistenti: Ceccon – Ceolin
  • IV Uomo: Doveri
  • VAR: Santoro
  • AVAR: Mazzoleni

di Marco Fabio Ceccatelli

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4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
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12 Lecce 9 7
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