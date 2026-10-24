MOVIOLA
MOVIOLA 45′ Lazio Parma 0-0: annullata la rete di Isaksen
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Lazio Parma, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 24 ottobre 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
LEGGI ANCHE: La cronaca di Lazio Parma in diretta
dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
La moviola di Lazio Parma
Primo tempo
45′ + 1′ termina il primo tempo a reti inviolate.
41′ ANNULLATO GOL ALLA LAZIO – Ancora Isaksen, terzo gol consecutivo per il demone danese. 1-0 per i capitolini. Ma il VAR segnala il fuorigioco.
38′ AMMONIZIONE PARMA – Arena estrae il giallo per Sierro per il fallo commesso su Isaksen.
30′ AMMONIZIONE LAZIO – Provstgaard blocca una ripartenza parmense e si becca il primo giallo del match.
8′ PROTESTE LAZIO – I biancocelesti protestano per un possibile calcio di rigore per atterramento di Frattesi nell’area gialloblù, Arena dice che si deve proseguire.
1′ INIZIA LAZIO PARMA
La squadra arbitrale di Lazio Parma
- Arbitro: Arena (sez. Torre del Greco)
- Assistenti: Ceccon – Ceolin
- IV Uomo: Doveri
- VAR: Santoro
- AVAR: Mazzoleni
di Marco Fabio Ceccatelli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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