La MOVIOLA di Lazio-Udinese: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

MOVIOLA LAZIO UDINESE SERIE A 2023 2024 - Lazio e Udinese sono pronte a darsi battaglia allo stadio Olimpico, nel posticipo del lunedì valido per il 28° turno di Serie A. Reduce dalla sconfitta contro il Bayern Monaco, la squadra di Sarri dovrà provare a fare risultato contro il Udinese di Cioffi. L'arbitro designato per il match è Aureliano. Di seguito la moviola del match, con l'analisi di tutti gli episodi arbitrali.

Serie A, Lazio - Udinese: la moviola del match

Secondo Tempo

102'- Termina il match con le proteste biancocelesti

101'- La Lazio richiede un rigore per un fallo su Castellanos in area, per Aureliano dice che non c'è nulla

99'- AMMONIZIONE LAZIO, Cartellino per Vecino, dopo un contrasto con Lucca

93'- ROSSO UDINESE, Doppio cartellino giallo per Perez che ferma Zaccagni che provava la ripartenza

89'- CAMBIO UDINESE, Esce Thauvin ed entra Devis

87'- AMMONIZIONE UDINESE, Cartellino per Samardzic per atterramento

87'- AMMONIZIONE UDINESE, Cartellino per Pereyra che atterra Pedro

85'- AMMONIZIONE UDINESE, cartellino per Lucca un colpo al volto di Romagnoli

82'- AMMONIZIONE UDINESE, Cartellino per Bijol, che atterra Castellanos lanciato in porta

80'- CAMBIO LAZIO, Esce Luis Alberto ed entra Pedro

75'- CAMBIO UDINESE, Esce Joao Ferreira entra Bijol

74'- DOPPIO CAMBIO UDINESE, Escono Payero e Kamara ed entrano Samardzic e Zemura

69'- Fallo di Payero su Kamada al limite dell'area di rigore

64'- AMMONIZIONE UDINESE, cartellino per l'estremo difensore Okoye per perdita di tempo

56'- AMMONIZIONE LAZIO, cartellino per Romagnoli per fallo duro su Lovric

54'- Fallo di Romagnoli su Lovric, punizione in zona pericolosa per l'Udinese. Fallo rivedibile in quanto il pestone di Romagnoli non c'è stato

52'- Gol Udinese, Zarraga dal limite riporta in vantaggio i bianconeri

49'- GOL LAZIO, Sempre Zaccagni che semina il panico sulla fascia, il suo cross viene deviato da Giannetti e finisce in porta, pareggio biancoceleste

48'- Gol Udinese, squadra friulana in vantaggio con Lucca

46'- CAMBIO LAZIO, entra Isaksen e lascia il campo Felipe Anderson

46'- Inizia il secondo tempo all'Olimpico

Primo tempo

47'- Termina la prima frazione

46'- AMMONIZIONE LAZIO, cartellino per Felipe Anderson per fallo su Lucca. Viene ammonito per imprudenza

45'- Concesso un minuto di recupero

43'- AMMONIZIONE UDINESE, fallo di Perez per fallo su Lazzari che era lanciato in velocità sulla fascia

20'- Primo fallo del match a favore della Lazio per fallo su Lazzari

1'- Fischio d'inizio all'Olimpico