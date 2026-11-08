MOVIOLA
MOVIOLA Napoli Lazio 1-1: partita ordinata per Pairetto, sono 4 i gialli
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Napoli Lazio, con arbitro Pairetto, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Maradona di Napoli domenica 8 novembre 2026 alle ore 12:30. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
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Serie A: la moviola di Napoli Lazio
Secondo tempo
90+4′ – TERMINA NAPOLI LAZIO 1-1.
90′ – Sono 4 i minuti di recupero.
75′ – Ultimo quarto d’ora di direzione per Pairetto: partita più frammentata.
66′ – DOPPIA AMMONIZIONE NAPOLI – Giallo per Vergara e Gimour, doppio fallo su Frattesi e Pedraza.
53′ – Secondo tempo più fisico e con maggiori fischi da parte di Pairetto: il match si scalda.
49′ – GOL NAPOLI – Cross a rientrare dalla sinistra di Lang, McTominay con la tibia la tocca ma poi è Pedraza, con un autogol, a buttarla dentro: pari al Maradona.
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO
Primo tempo
45+1′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO
45′ – AMMONIZIONE NAPOLI – Cartellino giallo per Lang, eccesso di proteste con Pairetto e fallo di reazione.
35′ – Direzione internazionale da parte di Pairetto: pochi falli fischiati, ritmi alti e gioco fluido.
28′ – GOOOOOOL LAZIO – Contropiede micidiale della Lazio: Noslin conduce una ripartenza fulminea e serve in verticale Frattesi, che calcia di prima bucando Savic sul suo palo. Tutto regolare.
20′ – Noslin cade in area del Napoli dopo una lunga sgroppata sulla fascia, ma non c’è nulla. L’olandese è solo scivolato.
10′ – Tutto liscio nei primi dieci minuti di gioco per Pairetto: pochi fischi e ritmi alti, si gioca.
1′ – INIZIA NAPOLI LAZIO!
La squadra arbitrale di Napoli Lazio
- Arbitro: sig. Luca Pairetto (sez. di Nichelino)
- Assistenti: sig.ri Tegoni e Perrotti
- IV Ufficiale: sig. Marinelli.
- VAR: sig. Aureliano.
- AVAR: sig. Mazzoleni.
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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