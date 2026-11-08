Connect with us

MOVIOLA

MOVIOLA Napoli Lazio 1-1: partita ordinata per Pairetto, sono 4 i gialli

Published

2 ore ago

on

Moviola Napoli Lazio Serie A 2026 2027

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Napoli Lazio, con arbitro Pairetto, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo Stadio Maradona di Napoli domenica 8 novembre 2026 alle ore 12:30. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

Leggi anche: Leiva sicuro: “La Lazio può vincere lo scudetto, vi dico perché”

Serie A: la moviola di Napoli Lazio

Secondo tempo

90+4′ – TERMINA NAPOLI LAZIO 1-1.

90′ – Sono 4 i minuti di recupero.

75′ – Ultimo quarto d’ora di direzione per Pairetto: partita più frammentata.

66′ – DOPPIA AMMONIZIONE NAPOLI – Giallo per Vergara e Gimour, doppio fallo su Frattesi e Pedraza.

53′ – Secondo tempo più fisico e con maggiori fischi da parte di Pairetto: il match si scalda.

49′ – GOL NAPOLI – Cross a rientrare dalla sinistra di Lang, McTominay con la tibia la tocca ma poi è Pedraza, con un autogol, a buttarla dentro: pari al Maradona.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO

Primo tempo

45+1′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO

45′ – AMMONIZIONE NAPOLI – Cartellino giallo per Lang, eccesso di proteste con Pairetto e fallo di reazione.

35′ – Direzione internazionale da parte di Pairetto: pochi falli fischiati, ritmi alti e gioco fluido.

28′ – GOOOOOOL LAZIO – Contropiede micidiale della Lazio: Noslin conduce una ripartenza fulminea e serve in verticale Frattesi, che calcia di prima bucando Savic sul suo palo. Tutto regolare.

20′ – Noslin cade in area del Napoli dopo una lunga sgroppata sulla fascia, ma non c’è nulla. L’olandese è solo scivolato.

10′ – Tutto liscio nei primi dieci minuti di gioco per Pairetto: pochi fischi e ritmi alti, si gioca.

1′ – INIZIA NAPOLI LAZIO!

La squadra arbitrale di Napoli Lazio

  • Arbitro: sig. Luca Pairetto (sez. di Nichelino)
  • Assistenti: sig.ri Tegoni e Perrotti
  • IV Ufficiale: sig. Marinelli.
  • VAR: sig. Aureliano.
  • AVAR: sig. Mazzoleni.

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI