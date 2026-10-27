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MOVIOLA LIVE 30′ Sassuolo Lazio 1-3: giallo per Taylor

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6 minuti ago

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Moviola Sassuolo Lazio ottobre 2026

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Sassuolo Lazio, con arbitro Zufferli, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia martedì 27 ottobre 2026 alle ore 18:30. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

Leggi anche: LIVE Sassuolo Lazio: tutto pronto al Mapei per il calcio d’inizio

La moviola di Sassuolo Lazio

Primo tempo

28′ – AMMONIZIONE LAZIO – Taylor interviene in ritardo sul calciatore del Sassuolo e lo atterra irregolarmente: Zufferli ammonisce l’olandese.

16′ – GOOOOOL LAZIO – Floriani Mussolini cala il tris! Frattesi conduce palla, allarga a sinistra per Taylor, l’olandese mette in mezzo un pallone filtrante che attraversa l’area neroverde e Floriani Mussolini ci si avventa e segna. Inizialmente l’assistente annulla, poi il Var lo assegna.

13′ – GOOOOOL LAZIO – Isaksen riporta in vantaggio la Lazio con un meraviglioso tiro a giro: gol assolutamente regolare.

7′ – GOL SASSUOLO – Contropiede fulmineo del Sassuolo e la parità che arriva dopo pochi minuti. Sovrapposizione sulla sinistra, Laurientié serve un pallone centralmente per Thorstvedt che tira, ma è decisiva la deviazione di Sutalo che spiazza Mandas.

6′ – VAR CONFERMA – Dopo un lungo check al Var, il gol è assolutamente regolare: Lazio in vantaggio!

2′ – GOOOOOL LAZIO – Kenneth Taylor apre un piattone chirurgico dall’interno dell’area e buca in diagonale Turati: Lazio in vantaggio!

1′ – INIZIA SASSUOLO LAZIO!

La squadra arbitrale di Sassuolo Lazio

  • Arbitro: sig. Zufferli (sez. di Udine)
  • Assistenti: sig.ri Di Gioia – Miniutti
  • IV ufficiale: sig. Tremolada
  • VAR: sig. Cosso
  • AVAR: sig. Aureliano.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
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