MOVIOLA
MOVIOLA LIVE 30′ Sassuolo Lazio 1-3: giallo per Taylor
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Sassuolo Lazio, con arbitro Zufferli, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia martedì 27 ottobre 2026 alle ore 18:30. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
Leggi anche: LIVE Sassuolo Lazio: tutto pronto al Mapei per il calcio d’inizio
La moviola di Sassuolo Lazio
Primo tempo
28′ – AMMONIZIONE LAZIO – Taylor interviene in ritardo sul calciatore del Sassuolo e lo atterra irregolarmente: Zufferli ammonisce l’olandese.
16′ – GOOOOOL LAZIO – Floriani Mussolini cala il tris! Frattesi conduce palla, allarga a sinistra per Taylor, l’olandese mette in mezzo un pallone filtrante che attraversa l’area neroverde e Floriani Mussolini ci si avventa e segna. Inizialmente l’assistente annulla, poi il Var lo assegna.
13′ – GOOOOOL LAZIO – Isaksen riporta in vantaggio la Lazio con un meraviglioso tiro a giro: gol assolutamente regolare.
7′ – GOL SASSUOLO – Contropiede fulmineo del Sassuolo e la parità che arriva dopo pochi minuti. Sovrapposizione sulla sinistra, Laurientié serve un pallone centralmente per Thorstvedt che tira, ma è decisiva la deviazione di Sutalo che spiazza Mandas.
6′ – VAR CONFERMA – Dopo un lungo check al Var, il gol è assolutamente regolare: Lazio in vantaggio!
2′ – GOOOOOL LAZIO – Kenneth Taylor apre un piattone chirurgico dall’interno dell’area e buca in diagonale Turati: Lazio in vantaggio!
1′ – INIZIA SASSUOLO LAZIO!
La squadra arbitrale di Sassuolo Lazio
- Arbitro: sig. Zufferli (sez. di Udine)
- Assistenti: sig.ri Di Gioia – Miniutti
- IV ufficiale: sig. Tremolada
- VAR: sig. Cosso
- AVAR: sig. Aureliano.
di Claudio Troilo
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Taylor centrale nel progetto, ma Gattuso teme la Premier: le ultime
-
BIGLIETTI LAZIO11 ore ago
Sassuolo Lazio, una caterva umana al Mapei: invasione di 10mila laziali