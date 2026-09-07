MOVIOLA
MOVIOLA LIVE 45′ Udinese Lazio 0-0: sono 4 i minuti da recuperare
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Udinese Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma al Bluenergy stadium di Udine lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
Leggi anche: LIVE Udinese Lazio: tutto pronto al Bluenergy stadium, tra poco si parte
La moviola di Udinese Lazio
Primo tempo
45′ – Sono 4 i minuti di recupero.
25′ – AMMONIZIONE LAZIO – Eccesso di proteste di Isaksen, punite da Tremolada con il giallo.
23′ – AMMONIZIONE UDINESE – Miller, subentrato a Piotrowski, strattona la maglia di Frattesi in corsa: fallo tattico e giallo sacrosanto.
20′ – ERRORE TREMOLADA – Taylor va in percussione centralmente, imbeccato da Belahyane, ma Karlstrom ne ferma la corsa allargando il braccio e colpendolo al volto. Per il direttore di gara, però, non c’è nulla.
13′ – AMMONIZIONE UDINESE – Frattesi si lancia in area friulana e, al limite, Piotrowski atterra il centrocampista biancoceleste. Sacrosanta l’ammonizione.
10′ – Pochi fischi per Tremolada in questi primi 10 minuti di match. Direzione all’inglese e buon ritmo di gioco.
1′ – INIZIA UDINESE LAZIO!
La squadra arbitrale di Udinese Lazio
- Arbitro: sig. Tremolada (sez. di Monza)
- Assistenti: sig.ri Rossi L. – Monaco
- IV Ufficiale: sig. Maresca
- VAR: sig. Maggioni
- AVAR: sig. Rutella.
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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