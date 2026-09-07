MOVIOLA
MOVIOLA Udinese Lazio 1-2: Karlstrom era da rosso, Tremolada da rivedere
Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Udinese Lazio, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma al Bluenergy stadium di Udine lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.
Leggi anche: LIVE Udinese Lazio: tutto pronto al Bluenergy stadium, tra poco si parte
La moviola di Udinese Lazio
Secondo tempo
90+5′ – TERMINE UDINESE LAZIO 1-2!
90′ – Sono 5 i minuti di recupero.
88′ – GOOOOOOL LAZIO – Doekhi dalla sinistra lascia partire un cross forte e teso che trova Gudmundsson; l’islandese incorna di testa e porta in vantaggio i biancocelesti. Tutto regolare.
85′ – AMMONIZIONE UDINESE – Bertola intercetta volontariamente con la mano un passaggio alto di Zaccagni e per questo viene giustamente ammonito da Tremolada.
75′ – GOL LAZIO – ANCORA Frattesi!!! Zaccagni parte sulla sinistra, punta la difesa friulana, la mette bassa e tesa in area e Frattesi in scivolata la piazza all’angolino alto sotto la traversa. Tutto regolare.
67′ – AMMONIZIONE UDINESE – Giallo per Bayo, atterrato Nuno Tavares in progressione sulla fascia sinistra.
65′ – Pochi fischi in questa ripresa e, al momento, ancora alcun cartellino.
49′ – GOL UDINESE – L’azione che porta al gol Karlstrom è perfettamente regolare.
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO!
Primo tempo
45+4′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO.
45+3′ – AMMONIZIONE UDINESE – Karstrom atterra Nuno Tavares in progressione. Corretto il giallo.
45′ – Sono 4 i minuti di recupero.
25′ – AMMONIZIONE LAZIO – Eccesso di proteste di Isaksen, punite da Tremolada con il giallo.
23′ – AMMONIZIONE UDINESE – Miller, subentrato a Piotrowski, strattona la maglia di Frattesi in corsa: fallo tattico e giallo sacrosanto.
20′ – ERRORE TREMOLADA – Taylor va in percussione centralmente, imbeccato da Belahyane, ma Karlstrom ne ferma la corsa allargando il braccio e colpendolo al volto. Per il direttore di gara, però, non c’è nulla.
13′ – AMMONIZIONE UDINESE – Frattesi si lancia in area friulana e, al limite, Piotrowski atterra il centrocampista biancoceleste. Sacrosanta l’ammonizione.
10′ – Pochi fischi per Tremolada in questi primi 10 minuti di match. Direzione all’inglese e buon ritmo di gioco.
1′ – INIZIA UDINESE LAZIO!
La squadra arbitrale di Udinese Lazio
- Arbitro: sig. Tremolada (sez. di Monza)
- Assistenti: sig.ri Rossi L. – Monaco
- IV Ufficiale: sig. Maresca
- VAR: sig. Maggioni
- AVAR: sig. Rutella.
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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