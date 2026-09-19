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MOVIOLA Venezia Lazio 0-2: solo gialli per i lagunari, attento Sozza sul rigore

Published

57 minuti ago

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Moviola Venezia Lazio settembre 2026

Segui la moviola live in tempo reale con Lazionews.eu di Venezia Lazio, con arbitro Sozza, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, edizione 2026-2027. L’incontro è in programma allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia sabato 19 settembre 2026 alle ore 20:45. Vi racconteremo gli episodi arbitrali più controversi e discussi, ammonizioni, eventuali espulsioni e tutto ciò che di rilevante accadrà nel terreno di gioco durante i 90 minuti.

Leggi anche: LIVE Venezia Lazio: tutto pronto al Penzo per il calcio d’inizio

La moviola di Venezia Lazio

Secondo tempo

90+3′ – TERMINA VENEZIA LAZIO 0-2!

90+2′ – AMMONIZONE VENEZIA – Giallo anche per Moreno, sbracciata su Isaksen.

90+1′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Cartellino giallo estratto anche per Schingtienne, fallo su Pedraza.

90′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Cartellino giallo anche per il subentrato Fernandez.

76′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Correia entra in ritardo su Cancellieri in ripartenza, corretta l’ammonizione di Sozza.

60′ – GOOOOOOL LAZIO! – Cross al millimetro di Tavares dalla sinistra per la testa di Noslin, che impatta e porta i biancocelesti sul doppio vantaggio. Tutto regolarissimo.

59′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Sozza estrae il giallo a Juan Jesus per un eccesso di proteste.

51′ – GOL LAZIO – Zaccagni non sbaglia dal dischetto: il capitano calcia a mezza altezza e indirizza il pallone alla destra di Stankovic.

49′ – RIGORE LAZIO – Kenneth Taylor viene atterrato nettamente in area e Sozza, correttamente, fischia per il penalty.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO

Primo tempo

45+1′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45′ – Un solo minuto di recupero.

29′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Il primo cartellino del match è per i lagunari; Perez interviene a gamba tesa su Frattesi in ripartenza, corretto il cartellino.

17′ – RIGORE SBAGLIATO! – Yeboah tira sulla sinistra di Mandas, ma il portiere greco intercetta e manda in corner.

16′ – RIGORE VENEZIA – Floriani Mussolini passa indietro di testa, ma la palla è corta e Correia la trova; Mandas lo atterra ed è calcio di rigore. Penalty ineccepibile da parte di Sozza.

10′ – Primi dieci minuti in assoluto controllo per Sozza, pochi fischi e tutti corretti.

1′ – INIZIA VENEZIA LAZIO!

Minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola prima del fischio d’inizio.

La squadra arbitrale di Venezia Lazio

  • Arbitro: sig. Sozza (sez. di Seregno)
  • Assistenti: sig.ri Berciglia-Zingarelli
  • IV Ufficiale: sig. Bonacina
  • VAR: sig. Pezzuto
  • AVAR: sig. Piccinini.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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2 Inter 13 5
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4 Como 10 4
5 LAZIO 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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