Lazio, da domani al via il raduno: ecco quali giovani faranno parte del gruppo di Gattuso

Come riportato dal Corriere dello Sport, da domani prenderà il via il raduno della Lazio; il quotidiano oltre ad evidenziare le date per visite mediche, amichevoli e allenamenti si sofferma anche sui giovani talenti che saranno aggregati, almeno inizialmente, al gruppo di Gattuso.

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Tutto ciò che c’è da sapere sul raduno della Lazio

Domani, 9 luglio inizia il percorso di preparazione alla prossima stagione in casa Lazio. Tra il 10 e l’11 luglio, allenatore e staff si sottoporranno alle visite mediche mentre gli allenamenti partiranno dal 13 e proseguiranno fino al 26 con doppie sedute ad eccezione dei giocatori rientranti dai rispettivi infortuni come Cataldi ed Isaksen che sono recentemente stati operati, entrambi per pubalgia. La preparazione si svolgerà a porte chiuse con una sola eccezione, l’amichevole contro la Flaminia Civita Castellana del 26 luglio che sarà aperta al pubblico. La seconda parte della preparazione e dunque dal 29 luglio al 9 di agosto vedrà invece anche allenamenti aperti al pubblico secondo le modalità che il club comunicherà.

Tanti i giovani aggregati al gruppo squadra come Blaz Kovac, difensore sloveno classe 2009 arrivato lo scorso gennaio dall’NS Mura. Sarà presente anche Bruno Galassi, in arrivo dal Real Madrid e che nella giornata di oggi ha salutato l’ambiente madrileno sui social. Tra i giocatori che saranno valutati da Gattuso anche Filipe Bordon, rientrante dal prestito al Sudtirol oltre al centrocampista Valerio Farcomeni e l’attaccante classe 2006 Federico Serra.

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