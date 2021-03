Tempo di lettura: < 1 minuto

NAZIONALE ITALIA – Dopo il debutto e vittoria al Tardini di Parma contro l’Irlanda del Nord per 2-0, l’Italia è pronta al secondo match valido per le qualificazioni per Qatar 2022. Gli azzurri, in trasferta a Sofia, sfidano la Bulgaria di Jasen Petrov, nella seconda giornata del gruppo C, in programma il 28 marzo alle ore 20:45. L’obiettivo di Roberto Mancini e i suoi è centrare la seconda vittoria per avvicinarsi sempre di più al Mondiale. Con molta probabilità il CT potrebbe optare per un turnover in vista del match con la Lituania in programma il 31 marzo. In particolare il fronte offensivo potrebbe cambiare per due terzi: Belotti ed uno tra Chiesa e Pellegrini. Dunque riposo per il bomber biancoceleste, Ciro Immobile. Mentre nel reparto difensivo spazio a Spinazzola e Di Lorenzo. Ballottaggio tra Acerbi e Bastoni per affiancare Bonucci. La Bulgaria dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nel ko con gli svizzeri. I dubbi di formazione per il CT Petrov riguardano la fase offensiva: Georgi Jomov e Kiril Despodov, di proprietà del Cagliari, dovrebbero assistere Dimitar Iliev come punta centrale.

Bulgaria-Italia, le probabili formazioni e il tabellino

Bulgaria (3-5-2): Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsetanov; Delev, Galabinov.

CT: Jasen Petrov

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

CT: Roberto Mancini

MARCATORI:

NOTE – AMMONITI:

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia)

Assistenti: Tomaž Klančnik – Andraž Kovačič

IV uomo: Matej Jug

Bulgaria-Italia, dove vederla in tv

La partita delle Qualificazioni a Qatar 2022, Bulgaria-Italia, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il collegamento da Sofia inizierà alle ore 20.30, subito dopo l’edizione serale del TG1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.