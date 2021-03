Tempo di lettura: < 1 minuto

NAZIONALE ITALIA – Spazio alle Nazionali in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini inizia il suo cammino il 24 marzo con contro l‘Irlanda del Nord in programma alle 20:45 allo stadio Tardini di Parma. Il ct azzurro ha scelto come bomber di riferimento Ciro Immobile. Insieme a lui Insigne e Berardi. Donnarumma tra i pali a guidare la linea difensiva composta da Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo, viste le assenze, spazio al terzetto composto da Barella, Locatelli e Verrati.

Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni e il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

CT: Roberto Mancini

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis.

CT: Ian Baraclough

Arbitro: Ali Palabıyık (Turchia)

Assistenti arbitrali: Kerem Ersoy – Serkan Olguncan

Quarto ufficiale: Halis Özkahya

Dove vederla in tv

La gara è in programma per giovedì 25 marzo alle 20.45 e verrà trasmessa in esclusiva su Rai Uno. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming attraverso l’applicazione o il sito di RaiPlay.

