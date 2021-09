Italia-Bulgaria, le pagelle dei quotidiani

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – L’Italia campione d’Europa non va oltre il pareggio nella prima uscita ufficiale dopo la conquista del titolo europeo. La Nazionale di Roberto Mancini, infatti, è stata fermata sull’1 a 1 dalla Bulgaria nel match valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Donnarumma 6, Florenzi 5,5, Toloi (18′ st) 6, Bonucci 6,5, Acerbi 5,5, Emerson 6, Pellegrini (46′ st) SV, Barella 5,5, Cristante (18′ st) 6, Jorginho 6, Verratti 5, Chiesa 7, Immobile 5,5, Raspadori (29′ st) SV, Insigne 5,5, Berardi (29′ st) SV, Mancini 6.

GAZZETTA DELLO SPORT

Donnarumma 6, Florenzi 5, Toloi (18′ st) 6, Bonucci 6, Acerbi 5, Emerson 6, Pellegrini (46′ st) SV, Barella 6, Cristante (18′ st) 6, Jorginho 6,5, Verratti 5,5, Chiesa 7, Immobile 5,5, Raspadori (29′ st) SV, Insigne 5, Mancini 5,5.