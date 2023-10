Non solo Lazio per Castellanos: pre convocato con l'Argentina

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CASTELLANOS CONVOCATO ARGENTINA - Valentin Castellanos sta trovando continuità di rendimento a suon di ottime prestazioni con la Lazio. L'inizio di campionato positivo del centravanti biancoceleste gli regala una gioia personale. El Taty rientra infatti nella lista dei pre convocati dell'Argentina di Scaloni.

Castellanos sorride, è tra i pre convocati dell'Argentina di Scaloni

Come confermato dallo stesso Sarri, Castellanos è nei pre convocati dell'Argentina. Scaloni ha inserito El Taty nella lista dei calciatori selezionati per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Uruguay e Brasile, in programma nel mese di novembre. Resta da capire se riuscirà a passare l'ultimo scoglio, ma già questa chiamata è per il centravanti della Lazio un grande attestato di stima. .