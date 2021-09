- Advertisement -

ITALIA LITUANIA FORMAZIONI TABELLINO – È un’Italia a dir poco rabberciata quella che scende in campo stasera al Mapei Stadium per il match contro la Lituania, valido per la sesta giornata del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022 zona Europa. Le defezioni iniziano ad essere veramente troppe: Belotti, Pellegrini, Mancini, Verratti, Immobile, Insigne. A questi potrebbero aggiungersi anche Zaniolo, Chiesa, Sensi e Bastoni: gli affaticati dell’ultim’ora. In attacco gioca Raspadori affiancato da Bernardeschi e, invece di Berardi, da Kean.

La cronaca del match

49′ – Bella azione di Bernardeschi che si accentra e calcia, la palla va sul fondo.

46′ – Inizia il secondo tempo con diversi cambi: per l’Italia dentro Calabria al posto di Biraghi e Sirigu per Donnarumma. Per la Lituania, invece, dentro Satkus, Megalaitis e Barauskas per Utkus, Dapkus e Slavickas.

45’+1 – L’arbitro fischia la fine del primo tempo.

45′ – Un minuto di recupero.

38′ – Raspadori non si vuole fermare e cerca la tripletta con il sinistro, la palla finisce larga.

29′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL !!! Dopo la doppietta di Raspadori arriva la doppietta di Kean, che trova la rete con un bel tiro al volo. 4-0!

24′ – GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL !!!! Ancora Raspadori, che sfrutta una bella azione di Di Lorenzo sulla destra. 3-0!

14′ – RADDOPPIA L’ITALIA!!!!! Raspadori, dopo aver scambiato con Pessina, trova il gol del 2-0 dopo una deviazione di un difensore della Lituania.

11′ – GOOOOOOOOOOOOL!!! L’Italia passa in vantaggio con Kean. Novikovas sbaglia e serve l’italiano che col destro non sbaglia.

4′ – Bella azione dell’Italia, ma Biraghi non concretizza.

1′ – Inizia Italia-Lituania.

Italia Lituania, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Kean, Raspadori.

Allenatore: Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Silvka; D. Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas.

Allenatore: Ranauskas

Arbitri e designazioni arbitrali di Italia Lituania

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)

Assistenti arbitrali: Lee Betts (Inghilterra) – Ian Hussin (Inghilterra)

Quarto ufficiale: Peter Bankes (Inghilterra)

Arbitro VAR: David Coote (Inghilterra)

Assistente VAR: Daniel Robathan (Inghilterra).

Italia Lituania, dove vederla in TV

Il match tra Italia e Lituania ètrasmesso in diretta e in chiaro sulla Rai: il canale di riferimento sul quale si potrà seguire il match sarà Rai Uno.

Si può assistere alla sfida del Mapei Stadium anche in diretta streaming grazie al servizio gratuito offerto da Ray Play è sufficiente collegarsi al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali prima di selezionare la partita. In alternativa ci si può connettere tramite l’app disponibile per sistemi iOS e Android su dispositivi quali smartphone e tablet.