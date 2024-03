Il Montenegro passa in Bielorussia: in gol Marusic

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARUSIC BIELORUSSIA MONTENEGRO - Non solo Zaccagni. Un altro calciatore della Lazio è sceso in campo nella notte dedicata alle nazionali. Adam Marusic, titolarissimo nel suo Montenegro, ha battuto la Bielorussia a domicilio. E l'amichevole è stata aperta proprio da un suo gol.

Bielorussia - Montenegro: in gol Marusic

Ha segnato un rete d'autore il difensore laziale. Sull'orologio dell'arbitro stava per scoccare le mezz'ora quando Marusic ha ricevuto palla da Jovetic, ex conoscenza del calcio italiano. L'ha stoppata sulla trequarti e ha lasciato partire un tiro preciso, che si è infilato all'angolino. Il Montenegro ha così sbloccato la partita. Messa in ghiaccio, pochi istanti dopo, da un altro calciatore che milita in Serie A: Krstovic.